Dießen

vor 49 Min.

Bei der Feuerwehr Dießen läuft es richtig rund

Für 50 Jahre aktive Dienstzeit in der Feuerwehr Dießen wurden mit Urkunde und Ehrennadel ausgezeichnet: (von links) Josef Ender junior, Andreas Schumann und Franz Eberl, links im Bild Kommandant Florian König.

Plus Die Feuerwehr Dießen zeigt sich bei der Generalversammlung als gut aufgestellte Truppe mit einer starken Jugend. Im Vereinsvorstand gibt es einen personellen Wechsel.

Von Raimund Fellner Artikel anhören Shape

Auf ein sehr positives Vereins- und Einsatzjahr blickt die Feuerwehr Dießen bei ihrer Generalversammlung im "Seefelder Hof" zurück. Besonders erfreulich war der Bericht von Jugendleiter Andreas Schumann. Trotz coronabedingter Abgänge in den Vorjahren zeigten viele Jugendliche nach dem Feuerwehraktionstag im September ihr Interesse an der Dießener Feuerwehr. Derzeit nehmen bis zu 24 Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren an den Ausbildungsabenden der Wehr teil, freute sich Schumann. Bereits diesen Winter konnte der Wissenstest mit Erfolg absolviert werden. Ende Juli ist geplant, die Jugendleistungsspange durchzuführen.

Nach 17 Jahren legte Dominic Wimmer aus persönlichen, sportlichen und beruflichen Gründen sein Amt als Zweiter Vorsitzender des Feuerwehrvereins nieder. "Es war eine tolle Zeit, wenn auch mit viel Arbeit verbunden, den Feuerwehrverein nach vorn zu bringen", sagte er rückblickend. Ein persönlicher Höhepunkt sei für ihn die 150-Jahr-Feier 2018 mit Aktionstag, Festabend und neu aufgelegter Chronik gewesen. Mit einem Geschenk und stehendem Beifall dankten die Anwesenden Wimmer für sein Engagement. Bei der anschließenden Wahl wurde Stephan Schmid einstimmig mit einer Enthaltung zum Zweiten Vereinsvorsitzenden gewählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen