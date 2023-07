Bei Dießen prallt eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug frontal an einen Baum

Bei Dießen fährt eine Frau mit ihrem Auto frontal gegen einen Baum und wird mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entsteht hoher Schaden.

In der Nacht von Samstag (15. Juli) auf Sonntag (16. Juli) fuhr eine 58-jährige Pkw-Fahrerin die Staatsstraße 2056 von Dießen in Richtung Dettenhofen. Kurz nach dem Ortsausgang Dießen kam sie nach Angaben der Polizei mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Die Pkw-Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Am Pkw entstand laut Polizeibericht erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (AZ)

