Bei einer Aufstiegsfeier des MTV Dießen muss die Polizei eingreifen

Den Aufstieg der MTV-Herren in die Kreisliga feiern in Dießen rund 150 Fans. Dabei geht es aber nicht nur friedlich zu.

Am Samstagabend (3. Juni) wurde eine Polizeistreife wegen überlauter Musik zum MTV-Gelände in der Dießener Jahnstraße gerufen. Die anfahrende Streife konnte laut Polizeibericht bereits mehrere hundert Meter vor dem Einsatzort die extrem laute Musik wahrnehmen. Vor Ort feierten rund 100 bis 150 Personen den Aufstieg der MTV-Fußballer in die Kreisliga.

Polizisten werden beleidigt

Beim Versuch, den Verantwortlichen zu einer Reduzierung der Lautstärke aufzufordern, zeigte sich dieser nach Angaben der Polizei äußerts uneinsichtig und unkooperativ, da er offensichtlich auch stark alkoholisiert war. Nachdem dann die Beamten selbst die Musik ausmachten, wurden sie aus der Menge heraus noch als Affen bezeichnet. Zu weiteren Störung kam es dann nicht mehr. (AZ)

