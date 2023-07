Dießen

vor 17 Min.

Bei umstrittenem Bauprojekt in Dießen tut sich ein Problem auf

Am südlichen Ende der Fischermartlstraße in Dießen, etwa auf Höhe der Gärtnerei an der Jägerallee jenseits der Bahnstrecke, soll gebaut werden.

Plus Schon mehrere Male hat sich der Dießener Bauausschuss mit einer Neubebauung in der Fischermartlstraße beschäftigt. Nun gibt es eine überraschende Neuigkeit.

Von Uschi Nagl Artikel anhören Shape

Gleich fünf Tagesordnungspunkte sind in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses in Dießen zurückgestellt worden. Zuvor gab es dazu einigen Diskussionsbedarf. Betroffen sind insgesamt fünf Bauvorhaben am Südende der Fischermartlstraße, drei Doppelhäuser und zwei Einfamilienhäuser. Bei den Bauvorhaben, die das Gremium schon wiederholt beschäftigten, hat sich jetzt ein neuer Gesichtspunkt ergeben.

„Das sind mehrere Anträge, die als Konzept zusammenhängen“, erklärte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger). Wie Johanna Schäffert, Leiterin des Bauamtes ausführte, liege das Baugrundstück im Innenbereich. Drei Flurnummern seien mittlerweile zu einem Grundstück verschmolzen worden. Zwei genehmigte Vorbescheide, zuletzt vom März, als noch eine Wohneinheit hinzukam, liegen vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen