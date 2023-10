Dießen

Beim Bund Naturschutz in Dießen endet eine Ära

Plus Die Ortsgruppe des BN Dießen hat eine neue Führungsriege. Irmi Gebertshammer folgt auf den langjährigen Vorsitzenden, Dr. Eberhard Senning. Der 88-Jährige bleibt der Gruppe aber als Beisitzer treu.

Von Uschi Nagl

„Ich bin mir bewusst, dass ich in sehr große Fußstapfen trete“, sagte Irmi Gebertshammer (61) bei der Mitgliederversammlung der Ortsgruppe des Bund Naturschutz in Dießen nach ihrer Wahl zur neuen Vorsitzenden. Nach mehr als einem Viertel Jahrhundert trat der Biologe und langjährige Vorsitzende, Dr. Eberhard Senning (88), nicht mehr an. Er begibt sich als Beisitzer in die zweite Reihe. Zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde Katharina Waibl (65) gewählt.

Trotz angeschlagener Gesundheit ließ es sich Senning nicht nehmen, den Jahresrückblick vorzutragen. Zur Sprache kamen die Pflege der St. Georgener Kirchenmauer mit dem dazugehörigen Grünstreifen, wo auch seltene Pflanzen gedeihen, die Pflege der Blumenwiese vor dem Marienmünster, die Pflanzentauschbörse beim Wochenmarkt, der Landschaftsputz am See und auch das sogenannte Paradieserl am nördlichen Ortsende von Dießen: „Wer das Paradieserl kennt, weiß, welcher Schatz uns damit in die Hände gegeben wurde“, sagte Sennig über das kleine Bachtal, das sich im Besitz der Ortsgruppe befindet. Einen Eingriff in die Natur zugunsten eines bequemen Fußweges werde es dort nicht geben, stellte der scheidende Vorsitzende klar.

