Beim Gewerbeverband in Dießen geht eine Ära zu Ende

Nach sieben Jahren beendet Uschi Wacke ihre Zeit als Vorsitzende des Dießener Gewerbeverbands. Ihr Nachfolger Michael Franke will das Dießener Gewerbe im Bewusstsein der Menschen verankern.

Der Dießener Gewerbeverband (BDS) hat einen neuen Vorstand. Damit ging ein Wunsch der scheidenden Vorsitzenden Uschi Wacke in Erfüllung. Das bereits im November designierte Vorstandsteam um Michael Franke wurde bei der Jahresversammlung einstimmig gewählt. 15 Mitglieder gaben ihre Stimmen ab.

Michael Franke, gebürtiger Münchner, studierter Betriebswirt und kaufmännischer Mitarbeiter der Römhild-Apotheke, ist seit 2020 beruflich in Dießen tätig. In der Zwischenzeit habe er sein Herz längst an die Marktgemeinde verloren und kandidiere deswegen gerne für den Vorsitz, betonte der 57-Jährige. Er sei ein Teamplayer, was ihm auch in seiner Vorstandsfunktion in einem Münchner Fußballclub zugutekomme. Es sei ihm wichtig, das Dießener Gewerbe durch Präsenz und Aktionen immer wieder im Bewusstsein der Menschen zu verankern.

Einkauf in Dießen bedeutet auch sozialen Austausch

Das örtliche Gewerbe schaffe Arbeits- und Ausbildungsplätze, so Franke, und biete, anders als beim Online-Einkauf, die Chance zum sozialen Austausch. „Und die Gewerbesteuer zahlen schließlich die Gewerbetreibenden vor Ort, nicht Amazon“, betont er. Und last, not least mache es einfach Spaß, wohnortnah einzukaufen und Dienstleistungen vor Ort nutzen zu können, die sonst mit großem Aufwand verbunden wären.

Uschi Wacke nutzte das Zusammensein, um einen Rückblick auf ihre siebenjährige Amtszeit zu geben, in der neue Veranstaltungsformate kreiert wurden, die aber auch geprägt war vom Kampf um Parkplätze, insbesondere in der Mühlstraße. Bei einem aktuellen Thema, der Parkraumbewirtschaftung, konnte der Gewerbeverband durchsetzen, so Wacke, dass zumindest die erste Stunde für die Parkenden kostenfrei bleibt. Auch im sozialen Bereich sei der Verband aktiv. So kam zum Beispiel der Erlös einer Sparschwein-Aktion, an der sich viele Geschäfte beteiligten, Kinderbetreuungseinrichtungen in Dießen zugute.

Dießener Gewerbeverband kündigt einen Frühlingsmarkt am 30. April an

Unter dem Stichwort „Zukunftsperspektiven“ kündigte Wacke unter anderem einen großen Frühlingsmarkt mit regionalen Produkten am 30. April auf dem Untermüllerplatz an. Eingeladen sind landwirtschaftliche Stände mit Produkten aus der Region, zahlreiche Geschäfte werden öffnen und es gibt ein Kinderprogramm. In Planung ist auch ein Lieferservice, der Produkte aus Dießener Geschäften zu den Kunden bringen soll. Das und noch viel mehr möchte der Gewerbeverband in Kürze auch auf seiner neuen Homepage vorstellen.

Außerdem streben die Gewerbetreibenden eine engere Zusammenarbeit mit dem BDS Ammersee-Nordwest, der Tourist-Info und nicht zuletzt mit der Carl-Orff-Schule an. So ist zum Beispiel ein Tag des offenen Gewerbes für Schülerinnen und Schüler angedacht. Ein engerer Kontakt mit den Unternehmen vor Ort sei auch der Schule „eine Herzensangelegenheit“, betonte Schulleiter Michael Kramer, der mit seinen Lehrerkollegen Alexandra Schmitt und Simon Hacken gekommen war, die in der Schule Ansprechpartner für das Thema Berufsorientierung sind. Im November, so Kramer, sei in der Schule eine kleine, regionale Ausbildungsmesse geplant. Die örtlichen Betriebe sind eingeladen, sich vorzustellen. Angebote für Praktikumsstellen und Ausbildungsplätze, so Kramer, würden von der Carl-Orff-Schule gerne direkt entgegengenommen und an die Schülerinnen und Schüler weitergeleitet. Schließlich gehöre die Berufsorientierung zum Profil der Mittelschule.