Beim Musiksalon läuft es wieder wie geschmiert

Der Dießener Musiksalon im "Unterbräu" ist zurück. Michael Lutzeier versammelt im Münchner Jazz Collective sechs Kollegen um sich.

Nachdem das erste Konzert aus der Reihe „Musiksalon“ übergangsweise im Wirtshaus am Kirchsteig stattgefunden hatte, ging das zweite Jazz-Event drei Jahre nach der Corona-Pause wie gehabt im frisch renovierten Unterbräu über die Bühne. Zampano Michael Lutzeier war sichtbar erleichtert, sämtliche Konstanten zurückgewonnen, alles beim Alten zu haben. Das Publikum honorierte seine Ausdauer, der Saal war an beiden Tagen mit gut 100 Besuchern restlos ausgebucht.

Nachdem Veranstalter „Lutzi“, der ein fetziges Bariton-Saxofon zum musikalischen Geschehen beisteuert, in der Regel zu jedem der von ihm organisierten Auftritte an zwei Kompositionen Solo-Einlagen zum Besten gibt, war der Schlacks beim Munich Jazz Collective den ganzen Abend über mit satter, zweieinhalb Stunden Spielzeit einer der vollkommen gleichberechtigten Mitstreiter des Septetts.

Vier Bläser und eine Rhythmus-Sektion aus Piano, Kontrabass und Schlagzeug

Sobald „ El Gran Chef“ die erwartungsfreudigen Gäste mit wenigen launigen Worten begrüßt hat, legen die „Hot Seven“ vehement los. Vier kernig-knackige Bläser werden von einer stoisch-straighten Rhythmus-Sektion aus Piano, Kontrabass und Schlagzeug tatkräftig unterstützt. Das erste Stück ist das explosive „Arrival“ von Hank Jones - „weil wir frisch angekommen sind“, grummelt der seit Langem in Dießen lebende Lutzeier. Im Anschluss geht es ein wenig gediegener zur Sache, mit Jazz so lässig und lau wie ein angenehmer Frühlingsabend.

Die Bearbeitungen der Klassiker stammen weitgehend von Trompeter Claus Reichstaller, Drummer Michael Keul - und natürlich „Lutzi“ himself. Es sind Traditionals von Koryphäen wie Art Blakey oder Wayne Shorter. Die meisten Songs sind in Dur gehalten. Doch es gibt auch Ausflüge ins Reich der bittersüßen Melancholie, wie „Joyful Sadness“ von Hazem Beltagui.

Der Jüngste im Munich Jazz Collective kommt aus Ulan Bator

Ansonsten erinnert vieles an die Arrangements des großen Glenn Miller. Alles läuft geschmiert wie Öl. Man merkt rasch, dass die sieben, legeren Instrumentalisten prächtig aufeinander eingestellte, professionelle Vollblut-Musiker sind. Selbst der mit weitem Abstand jüngste Band-Mitkämpfer, Kontrabassist Tovcho Tsolmonbayar aus dem mongolischen Ulan Bator, geht voll in seiner Rolle als personifizierte Groove-Maschine auf.

Der Mix aus etablierten Größen, plus aufstrebenden jungen Talenten, beherrscht sein Handwerk perfekt. Was man vor allem bei den Solo-Einlagen merkt, zu denen sich jeder hinreißen lässt. Nach einem Sax-Alleingang beim Art Blakey-Original „Carnival“ und ziemlich genau einer Stunde Spielzeit wird eine Pause eingeläutet, die zum ausgiebigen Durchlüften des Saals genutzt wird.

Im Anschluss werden die Zuhörer, die vorrangig zwischen 40 und 70 sind, mit „Nica’s Dream“ vom Horace Silver Quintett beglückt. Man merkt der Dynamik des Gigs an, das Munich Jazz Collctive hat sich vor knapp drei Jahren gesucht und gefunden, regelmäßig musiziert es gemeinsam. Und man hat eine große Menge an Spaß am Groove-Spektakel.

Das Munich Jazz Collective erinnert an seinen alten Freund Dusko Goykovich

„Ballad For Miles“, ursprünglich von Dusko Goykovich komponiert, wird im Unterbräu zur „Ballad For Dusko“. Grund für die Umbenennung: Goykovich war ein alter Kumpan des „Kollektivs“, hatte bei Live-Gastspielen gerne seine kongeniale Trompete zum Einsatz gebracht. Am 5. April verstarb der im ehemaligen Jugoslawien geborene Münchner 91-jährig, wurde von den Freunden persönlich zu Grabe getragen. Entsprechend schwermütig, voll gepackt mit Sehnsucht, Schönheit sowie unendlicher schmerzvoller Traurigkeit, kommt die Moll-Nummer daher.

Keine Frage, dass der „Rausschmeißer“ von Donald Harrison, „Duck Soup“, nur so atmet vor Lebensgier. Der Kracher ist „ölig, fettig und sehr heiß wie Entensuppe“, meint Lutzeier süffisant grinsend. Der ausgelassene Free Jazz entlässt die enthusiastische Hörerschaft gegen 23 Uhr in die Nacht, gekrönt von Michael Keuls ekstatischem Schlagzeug-Solo. Der Gast schwitzt bei der Heimreise nicht nur wegen der „ölig-fettig-ultraheißen Duck Soup“, als er sich auf den Weg nach draußen macht.