Beim Start in der Kreisliga holt der MTV Dießen drei Punkte

Der Start in die erste Kreisliga-Saison nach 14 Jahren ist dem MTV Dießen geglückt. Das Spiel gegen Ohlstadt kann nach einem Rückstand noch gedreht werden.

Mit einem 3:2-Heimsieg nach 0:2-Rückstand gegen den SV Ohlstadt und den ersten drei Punkten ist die erste Mannschaft des MTV Dießen am Sonntag im Ammersee-Stadion in die erste Kreisliga-Saison seit 14 Jahren gestartet. „Wir wussten, dass es nicht einfach wird, sind nach dem frühen Rückstand aber gut zurückgekommen und haben am Ende auch verdient gewonnen“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach dem Spiel.

Danach sah es zu Beginn allerdings nicht aus. Das Team vom Ammersee tat sich gegen die körperlich starken Gäste schwer, in die Partie zu finden. Die Ohlstädter bestraften in der 5. und 16. Spielminute zwei Unaufmerksamkeiten in der Dießener Defensive und lagen so nach einer guten Viertelstunde mit 0:2 vorne. Der MTV reagierte darauf aber unbeeindruckt und erzielte nur zwei Minuten später den 1:2-Anschlusstreffer durch Sascha König nach einem Freistoß von Ropers. Mit dem Tor kam die Mannschaft besser ins Spiel und glich kurz vor der Pause nach einem Eckball von Moritz Loh durch Dominik Wagner zum 2:2-Halbzeitstand aus.

Auf den Siegtreffer müssen die Dießener 72 Minuten lang warten

Nach dem Seitenwechsel ließen die Dießener defensiv nicht mehr viel zu und waren auch nach vorne die gefährlichere Mannschaft. Es dauerte jedoch bis zur 72. Spielminute, ehe Rückkehrer Vincent Vetter nach einem langen Ball von König auf und davon war und den 3:2-Siegtreffer erzielte. Weil das Team vom Ammersee danach noch einige gute Chancen zur endgültigen Entscheidung vergab, blieb es bis zum Ende der aufgrund von zwei Verletzungspausen 13-minütigen Nachspielzeit spannend. Der MTV verteidigte die Führung jedoch bis zum Schlusspfiff und ließ sich dann von den wie immer zahlreichen Fans für den verdienten Heimsieg feiern.

"Wir freuen uns sehr über die ersten drei Punkte und wollen in der nächsten Partie nachlegen", blickte Ropers auf das Auswärtsspiel am kommenden Sonntag um 15 Uhr beim FC Wildsteig/Rottenbuch.

Die zweite Mannschaft des MTV kam anschließend gegen die Reserve des TSV Hohenpeißenberg nicht über ein 1:1-Unentschieden und einen Punkt hinaus und ist am kommenden Wochenende spielfrei. (AZ)

