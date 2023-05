Beim Tanz in den Mai füllt sich der Traidtcasten auf beiden Ebenen

Der Volkstanz des Dießener Trachtenvereins versammelt wieder viele Freunde der Tradition. Der Höhepunkt ist dabei die Münchener Française.

Am letzten Tag im April wurde im Traidtcasten von Dießen wieder in den Mai hineingetanzt. Die Veranstaltung des Heimat- und Trachtenvereins D'Ammtertaler Dießen/St. Georgen in Kooperation mit der Kreisheimatpflege im Landkreis Landsberg zog dieses Mal besonders viele Volkstänzerinnen und -tänzer an. Beide Ebenen des Traidtcasten waren gut besetzt und die Tanzfläche intensiv genutzt.

Magnus Kaindl, der Tanzmeister und zudem Kreisheimatpfleger im Fachbereich Volksmusik, sowie der Vorplattler Wolfgang Huber und Vortänzerin Marlene Hinterbichler des Trachtenvereins leiteten den Abend. Die Aichacher Bauernmusi lockte die vielen Gäste auf den Tanzboden, die mit großer Freude Volkstänze und Zwiefache tanzten. Ein Höhepunkt war die Münchner Française, eine sehr bekannte Tanzform aus dem 19. Jahrhundert in München und ganz Südbayern. Einige Tänzer hatten hier bereits beim Tanzkurs am Montag teilgenommen und sich den fünfteiligen Kontratanz in Reihenformation angeeignet, der für diejenigen, die nicht den Kurs besucht hatten, gelegentlich eine Herausforderung war.

"Wenn man überlegt, weshalb man tanzen sollte, dann sicherlich für eine bessere Stimmung und weil es Menschen verbindet. Kurz und knapp: Tanzen macht einfach Spaß, und diese Atmosphäre war förmlich während des gesamten Abends zu spüren", heißt es in einer Mitteilung des Trachtenvereins. Für Speis und Trank war ebenfalls reichlich gesorgt. Besonders schön waren außerdem die kleinen Besen, die als Eintrittszeichen passend zur Walpurgisnacht gebastelt worden waren. (AZ)

