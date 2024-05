Beim Töpfermarkt hat auch Amnesty International einen Stand

Die Amnesty-Ortsgruppe nutzt den Besucheransturm beim Dießener Töpfermarkt zum Diskurs und um für die Menschenrechte einzutreten.

Den kompletten Text des Liedes "In dem Land in dem ich leben will" des Musikkabarettisten Bodo Wartke hat die Dießener Ortsgruppe der Menschenrechtsorganisation "Amnesty International" (AI) auf einem acht Quadratmeter großen Banner an einer Hauswand vor der Eisenbahnüberführung gezeigt. Dieses bildete den Hingucker und den inhaltlichen roten Faden für die diesjährige AI-Aktion zum Töpfermarkt.

Die Aktivisten verfolgten den Ansatz, Meinungen zu politischen und gesellschaftlichen Fragen in konstruktiver Form Ausdruck zu verleihen. Hierzu diente das Lied "In dem Land in dem ich leben will" als Inspiration. Bodo Wartke komponierte das Lied 2017. Alle Einnahmen aus dem Verkauf dieses Liedes spendet er der Organisation Amnesty International, weil sie für das eintritt, was er sich wünscht: die weltweite Wahrung der Menschenrechte, heißt es in einer Mitteilung.

An dem Aktionsstand konnten Interessierte ihre Vorstellungen von dem Land, "in dem ich leben will", aufschreiben oder aufmalen. Diese Blätter wurden dann gegenüber beim Mühlbach ausgestellt. "Wir bekamen von vielen Besuchern des Töpfermarktes sehr positive Rückmeldungen und die Kinder hatten Spaß beim Malen und einem Hüpfspiel.

92 Bilder Die Eröffnung des Diessener Töpfermarktes 2024 Foto: Thorsten Jordan

Des Weiteren lagen Briefe gegen das Vergessen zur Unterschrift aus. Im Mai 2024 steht der Fall von Waleed Abu al-Khair im Fokus. Er ist ein prominenter saudischer Menschenrechtsverteidiger und Gründer der Menschenrechtsorganisation Monitor of Human Rights in Saudi Arabia. Wegen seines friedlichen Engagements sitzt er seit zehn Jahren im Gefängnis und wurde dort wiederholt misshandelt", berichtet die Ortsgruppe. 150 Briefe gegen das Vergessen kamen zusammen. Diese werden alle als Einzelbriefe an den saudischen Justizminister in Riad und in Kopie an die saudische Botschaft in Berlin geschickt.

Die Amnesty-Gruppe Ammersee trifft sich immer einmal im Monat. Der nächste Treff ist am 10. Juni um 19.30 Uhr in der Freien Kunstanstalt, Johannisstraße 33. (AZ)

