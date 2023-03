Dießen

06:30 Uhr

Beim Unterbräu werden zwei Jubilarinnen gefeiert

Rosi Pinetz und Melanie Mangold-Köglmayr gehören schon viele Jahre zur Belegschaft im Unterbräu: Was ihnen an dem Wirtshaus in Dießen so gut gefällt.

Während drinnen noch die letzten Küchenumbauarbeiten laufen, wird beim Unterbräu in Dießen vor der Tür auf zwei Betriebsjubiläen angestoßen. Vor Kurzem konnten Rosi Pinetz und Melanie Mangold-Köglmayr auf ihr 30- beziehungsweise zehnjähriges Dienstjubiläum in dem Dießener Wirtshaus zurückblicken. So einfach lässt sich die Funktion von Rosi Pinetz im Unterbräu gar nicht beschreiben. Chefin Anna Brink spricht von der "Hausdame" und von der "Perle" des Hauses, die überall gebraucht wird, vor allem aber im Übernachtungsbetrieb. 30 Jahre gehört sie inzwischen zur aktuell 26-köpfigen Belegschaft des Traditionsgasthauses. Angefangen hat sie sogar noch, als Anna Brinks Eltern Franz und Gabi Götzfried die Sportgaststätte betrieben, bevor sie dann am 1. Juli von Franz Götzfrieds Eltern den Unterbräu übernahmen. Die Verbindung zu den Wirtsleuten inzwischen in der zweiten Generation ist es, was Rosi Pinetz an ihrem Arbeitsplatz so gut gefällt: "Das ist nicht nur Arbeit, sondern wie eine Familie." Der Unterbräu ist ein Lebensgefühl Diese Einschätzung teilt auch Melanie Mangold-Köglmayr, die seit zehn Jahren als Köchin im Unterbräu arbeitet. Sie lobt die Atmosphäre im Haus, die ihr Chef Martin Brink gerne auch mit dem Satz "Der Unterbräu ist ein Lebensgefühl" beschreibt. Schön sei unter anderem auch die Flexibilität, die auf die Bedürfnisse des Betriebs und der Beschäftigten Rücksicht nehme, findet sie - und natürlich auch, dass sie zu Fuß von der Fischerei aus an ihren Arbeitsplatz gehen könne, sagt Mangold-Köglmayr. Zum Betriebsjubiläum wurde zwischen den heißen Häusln und der Küchenbaustelle mit einem Glas Sekt angestoßen, dazu gab es für die beiden Mitarbeiterinnen Blumen und gut gefüllte Obstkörbe. Nach dem Umbau ist der Unterbräu jetzt wieder auf Beim Unterbräu ist nach der Umbauzeit im Winter jetzt wieder geöffnet. Allerdings: Ganz fertig ist die neue Küche noch nicht. Deswegen werden momentan nur kleine Gerichte serviert. Lesen Sie dazu auch Ammersee Plus Umbau im "Unterbräu" in Dießen: Heiße und süße Hütte vorn, Baustelle hinten

