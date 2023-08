Berggottesdienst auf der 90 Jahre alten Dießener Hütte

Seit 90 Jahren ist die Alpenvereinssektion Ammersee auf den Reschbergwiesen oberhalb von Farchant beheimatet. Dort wurde jetzt wieder ein Berggottesdienst gefeiert.

Die Alpenvereinssektion Ammersee hatte zu einem Berggottesdienst auf den Reschbergwiesen oberhalb von Farchant an der dortigen Dießener Hütte eingeladen. Knapp 70 Besucher feierten mit Pfarrer Christoph Jokisch den Gottesdienst, gesanglich begleitet von den Geschwistern Greta, Anneliese, Hildegard und Heidi Schambeck.

Wie Pfarrer Jokisch in seiner Festpredigt hinwies, „erheben die Berge unseren Blick nach oben, nicht nur zu den Gipfeln, sondern auch zu Gott, der alles geschaffen hat, es weiter trägt und erhält, unser aller Leben mit der Natur. Man denke nur an den Berg Sinai und an den Berg, an dem Moses die Gesetzestafeln mit den zehn Geboten erhielt“. Jesus selbst habe sich, wie im neuen Testament berichtet, immer wieder in die Berge zurückgezogen zum Gebet. „Seine zentrale Botschaft ist die Bergpredigt. In der Natur und in den Bergen erleben wir selbst, was die Herrlichkeit Gottes bedeutet und können spüren, was Gemeinschaft ist. Über Jahrzehnte hinweg trägt die Gemeinschaft in der Sektion Ammersee diese Berghütte. Jung und Alt finden zum Miteinander. Dies ermutigt auch in der heutigen Zeit, sich um Gemeinschaft zu bemühen und zu erleben.“

Ein herrlicher Sommertag auf der Dießener Hütte

Nach dem Gottesdienst und dem gemeinsamen Absingen der Bayernhymne dankte Sektionsvorsitzender Stefan Gehrmann Pfarrer Jokisch für den Gottesdienst und den Geschwistern Schambeck für die musikalische Begleitung sowie den Besuchern für ihr Kommen. Ein Teil hatte das Angebot angenommen, mit dem von der Sektion gestellten Bus bis zum Pflegersee zu fahren und von dort auf die Dießener Hütte zu wandern.

Der Dank Gehrmanns galt auch Hüttenwart Dirk Siebold und den helfenden Sektionsmitgliedern, die die Dießener Hütte nicht nur zur Bergmesse hergerichtet und geschmückt hatten, sondern auch mit Brotzeit und Getränken aller Art für das leibliche Wohl der Berggottesdienst-Teilnehmer sorgten. Viele der Besucher genossen bis in den späten Nachmittag den herrlichen Sommertag auf und in der Dießener Hütte, bis sie sich wieder auf den Heimweg machten.

1933 wurde mit dem Bau der Dießener Hütte begonnen

Auf den Reschbergwiesen über dem dortigen Wiesengrund, oberhalb von Farchant, wurde 1933 von den damaligen Mitgliedern der Sektion Ammersee in Eigenleistung in alpiner Holzbauweise die Arbeiten für die damalige Dießener Hütte begonnen. Im gemütlichen Aufenthaltsraum sorgte ein Kachelofen mit Dießener Keramik für Wärme und Kochgelegenheit. Der Schlafraum befand sich im Obergeschoss unter dem Dach. In den folgenden Jahrzehnten erfolgten mehrere Erweiterungen und viele bauliche Verbesserungen bis zum heutigen Bestand. Es gibt eine Wasserleitung von einer nahen Quelle und eine Klärgrube, die später durch eine biologische Kläranlage ersetzt wurde. Die Hütte wurde zuerst mit Gaslichtern beleuchtet, später elektrifiziert und dann mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet. Die Dießener Hütte ist für die Mitglieder der DAV-Sektion Ammersee ein Vereinsheim, Basislager, Ruhezone und Rückzugsort. Übernachtungen mit Reservierung in der Geschäftsstelle in der Mühlstraße 14 sind nur für DAV-Mitglieder möglich. (AZ)

Lesen Sie dazu auch