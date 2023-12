Besonderes Ambiente lockt Besucher auf Weihnachtsmarkt in Dießen

Vor der Kulisse des Dießener Marienmünsters wird ausgefallenes Kunsthandwerk mit adventlichem Flair vereint. Sogar ein Schmied war mit dabei.

Auf den Dießener Weihnachtsmarkt gehen Kenner nicht nur, um eine Bratwurst zu essen. Hier geht es um Höheres, sowohl kulinarisch, als auch bei den dargebotenen Waren. Nichts gegen eine Bratwurst: Wenn ihr Geruch, verstärkt durch die kalte Luft, entlang der Marktstände wabert und sich mit dem der heißen Maroni vereint, dann stellt sich unwillkürlich Weihnachtsstimmung ein. Und dennoch erfreut es den Gaumen, auch einmal etwas Anderes zu verkosten.

Sylvia Kellner, Vergoldungssmeisterin und Fassmalermeisterin, bot auf dem Weihnachtsmarkt in Dieße unter anderem Goldpralinen an. Foto: Thorsten Jordan

Angeboten wird zum Beispiel ein Wildes Chilli bei Krautcuisine oder ein Fichtennadel-Chai statt pappig-süßem Glühwein und Maroni, wunderbar leicht abzuschälen durch den vierfachen Schnitt in die Schale, die der ehemalige Dießener Bürgermeister Herbert Kirsch gesetzt hatte. Er zeigte, dass er durchaus auch etwas von der Maronibraterei versteht und hielt die Tradition an dem historischen Stand aufrecht. Daneben verkaufte Restauratorin Sylvia Kellner ihre mit 24 Karat Blattgold überzogenen Sterne. Direkt neben dem Kasperltheater hatte sie zudem in einem schmalen weißen Zelt „Die Pause“ installiert, mit efeuumwachsenem knorrigem Ast und zwei Stämmen zum Ausruhen und Betrachten der Szenerie.

Und was diese nicht alles bot: goldene Engelsflügel für Kerzen, Schaffelle und -Dünger vom Dießener Schäfer Markus Schnitzler, handgefertigte Puppen von Andrea Rath, da wünscht man sich, wieder Kind sein zu dürfen. Angeboten wurden auch Pflanzensalben und kräutergefüllte Frauenheilkissen von Petra Krafsig aus Thaining – und Sterne aus Glas aus der Werkstatt Lösche. Als weitere Dießener Werkstatt war Wilhelm Schweizer mit weihnachtlichen Zinnfiguren vertreten: da segelt der Nikolaus mit dem Boot über den Ammersee, das Christkind schwebt mit Geschenken auf einer Wolke daher. Ob Florales, Kerzen, sogar aus Soja, Holzobjekten wie Schalen, Dosen oder Schneidbretter oder Keramik aus der Eresinger Werkstatt von Stephan Hartmann, Grafisches aus dem Dießener Studio Moikka: stets erwartete die Besucherinnen und Besucher Kunstwandwerk abseits des Herkömmlichen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Zwischen die bekannten Aussteller mischten sich auch neue Gesichter, darunter Sephia aus Oberammergau mit Schmuck aus Tintenfischknochen, aber auch Julia Guppenberg aus Obertraubling. Sie bot Lammfellartikel wie Handschuhe aus recyceltem Lammfell, also beispielsweise getragenen Mänteln, an. Tiere aus dem 3D-Drucker als Bildhalter verkaufte Industrial Designer Sebastián Quiroz Segovia, daneben gab es modernen Linoldruck von Toni Braovac. Linoldruck konnten Kinder auch wieder an der Bunten Bude ausprobieren.

Schmied aus Olching lässt Kinder in Dießen glühendes Eisen bearbeiten

Zum aktiv werden lud auch Helmut Brummer aus Olching ein, der seine Minischmiede direkt hinter dem Weihnachtsbaum in der Platzmitte aufgebaut hatte. Schlag um Schlag konnten die Kinder am Amboss aus dem glühenden Eisen „Nägel mit Köpf'“ machen und wurden sogar mit Goldnuggets beschenkt. „Da der Christkindlmarkt auf dem Jexhof ausgefallen ist, konnte ich auf dem Dießener Weihnachtsmarkt einspringen“, berichtete der Schmid und Künstler, dem Elfriede Wurm an der Kurbel assistierte und beständig Luft ins Feuer blies. Nicht fehlen auf dem Weihnachtsmarkt durfte eine Fischsemmel von der Fischerei Gastl, und schon ging es gestärkt weiter zum Taubenturm, wo Mode, Keramik und Goldschmiedearbeiten lockten und das Café.