Besuch bei den Willibaldslinden

Jedes Jahr macht sich eine Gruppe vom Bund Naturschutz und der Kolpingsfamilie mit dem Fahrrad auf den Weg zu Naturschönheiten. Heuer ging es zu den Willibaldslinden in Unterfinning.

Vier riesige Linden stehen rund um die Kapelle in Unterfinning. Sie sind als Baumdenkmäler eingetragen, wegen ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit. Die imposanten Bäume bei der Kapelle sind über 300 Jahre alt. Der stärkste hat einen Umfang von sechseinhalb Metern und ist circa 23 Meter hoch. Die Linden wurden wahrscheinlich nach dem Bau der Kapelle im Jahr 1657 gepflanzt. Die Linde an der Westseite musste vor Jahren ersetzt werden. Ein Anwohner, der schon lange neben der Kapelle wohnt, erzählte, wie er die Linden seit seiner Jugend erlebt hat. Die Pflege und Verkehrssicherung für die Bäume liegt beim Landratsamt, da es sich um ein Denkmal handelt. Die Bäume werden regelmäßig kontrolliert. Weit überhängende Äste sind mit Abspannungen gesichert. Die Kapelle wurde von der Mesnerin fachkundig erklärt. Sie wies auf besondere Fresken und den früher üblichen Durchritt der Pferde durch die Kapelle hin. Der heilige Willibald wurde bei einer Pestseuche um Hilfe gebeten. In Dankbarkeit zur überstandenen Seuche wurde die Kapelle errichtet. St. Willibald ist dreifach in die Denkmalliste eingetragen: Als Baumdenkmal, als Bodendenkmal und als Baudenkmal.

