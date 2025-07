80 tote Ziegen gefunden: So planen die Betreiber des geschlossenen Hofs den Neuanfang

Seit ziemlich genau zwei Monaten dürfen auf einem in Bau befindlichen Hof in einem Dießener Ortsteil keine Tiere mehr gehalten werden. Das Landratsamt hatte dort Anfang Mai rund 80 verendete Ziegen gefunden, 41 noch lebende Tiere wurden in Obhut genommen. Wegen des Verdachts auf Tierschutzverstöße verhängte die Behörde ein Tierhaltungs- und Tierbetreuungsverbot. Jetzt haben sich die Verantwortlichen auf Nachfrage unserer Redaktion erstmals zur aktuellen Situation und zu ihren Zukunftsplänen geäußert.

Gerald Modlinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tierschutzverstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dießen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis