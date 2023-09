Betrunkener 25-Jähriger nötigt in Dießen anderen Autofahrer und würgt ihn

Völlig ausgerastet ist ein 25-jähriger Autofahrer in Dießen. Er bremst einen anderen Autofahrer aus, würgt den Mann und fährt weg. Die Polizei kann ihn festnehmen.

Am Montag gegen 20.15 Uhr überholte ein 25-jähriger Dießener in der Herrenstraße mit einem Audi einen vor ihm fahrenden 64-jährigen Dießener mit seinem Mercedes und schnitt ihn dabei. Danach bremste er den Audi ab und nötigte den Mercedes-Fahrer zum Anhalten. An Ort und Stelle drohte der Audi-Fahrer laut Polizeibericht der Dießener Polizei dem 64 Jahre alten Mann. Anschließend setzten beide ihre Fahrt fort.

An der Ampel zur Prinz-Ludwig-Straße bremste dann der Audi-Fahrer sein Fahrzeug erneut trotz Grünlicht zum Stillstand ab. Davon überrascht fuhr der Mercedes-Fahrer auf den Audi auf. Dann eskalierte die Situation. Wie die Polizei mitteilt, würgte der 25-Jährige den Mercedes-Fahrer an der Unfallstelle und fuhr dann einfach weg.

1,7 Promille Alkohol im Blut, aber keinen Führerschein

Die verständigte Streife konnte anhand des Kennzeichens schnell den Fahrer ausfindig machen. Bei einer ersten Befragung stellten die Beamten laut Polizeibericht starken Alkoholgeruch beim 25-Jährigen fest. Da der Alkoholtest einen Wert von fast 1,7 Promille ergab, wurde im Landsberger Krankenhaus eine Blutentnahme veranlasst. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der junge Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Neben der Trunkenheit im Verkehr muss sich der 25 Jahre alte Mann sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung, Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. (AZ)

