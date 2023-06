Betrunkener Autofahrer rammt in Dießen eine Regenrinne

Nachdem bei einem Unfall über einen Bagatellschaden gestritten wird, kommt in Dießen die Polizei. Den Beamten fällt gleich etwas ganz anderes auf.

Weil ein Autofahrer im Alexander-Köster-Weg in Dießen gegen eine Regenrinne gefahren war und sich mit dem Hausbesitzer wegen der Schadensregulierung nicht einigen konnte, wurde am Sonntag gegen 18.45 Uhr die örtliche Polizei verständigt. Die gerufenen Kollegen stellten beim 35-jährigen Fahrer starken Alkoholgeruch fest, heißt es im Polizeibericht. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Daraufhin wurde der Alkoholsünder zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Sachschaden an der Regenrinne ist indes überschaubar und wird auf 50 Euro beziffert. (AZ)

