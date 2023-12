Dießen

Bischofsried wird wieder zur Flüchtlingsunterkunft

In dem vor drei Jahren an zwei Privatpersonen verkauften ehemaligen Drogentherapiezentrum in Bischofsried sollen wie schon zwischen 2015 und 2020 wieder Geflüchtete einziehen.

Von Uschi Nagl

Das ehemalige Drogentherapiezentrum in Bischofsried soll wieder als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden. In seiner Sitzung am Montagabend erteilte der Bauausschuss des Dießener Gemeinderats einstimmig sein Einvernehmen zu einer beantragten Nutzungsänderung der Liegenschaft: Wie bereits in den Jahren 2015 bis 2020 können damit in dem Anwesen im Außenbereich nach einer grundlegenden Sanierung wieder Geflüchtete einziehen.

Seit den 1950er-Jahren bis ins Jahr 2020 befanden sich die beiden großen Grundstücke mit insgesamt vier Gebäuden im Eigentum des Bayrischen Roten Kreuzes. Bischofsried wurde vom BRK viele Jahre als Kinderheim und später als Therapiezentrum betrieben. Zuletzt hatte das BRK das Anwesen von 2015 bis 2020 an das Landratsamt Landsberg als Unterkunft für rund 60 Flüchtlinge vermietet. Wie die Eigentümergemeinschaft „Bischofsried GbR“, die die Immobilie 2020 gekauft hat, nun in ihrem Antrag auf Nutzungsänderung mitteilt, sei das Landratsamt auf die GbR mit der Frage zugekommen, ob das Anwesen erneut als Unterkunft für Flüchtlinge zur Verfügung stehen würde.

