Bittere Niederlage für den MTV Dießen

Trotz einer 2:0-Halbzeitführung verlor die erste Mannschaft des MTV Dießen am vergangenen Samstag auswärts beim SC Unterpfaffenhofen noch mit 2:3. „Die Niederlage ist durch den Spielverlauf auf jeden Fall sehr bitter“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach dem Spiel.

Nach guten Dießener Anfangsminuten hatte Unterpfaffenhofen mehr vom Spiel, der MTV blieb aber gefährlich und ging nach einem Einwurf und Ablage von Ludwig Schranner durch Niklas Zimmermann mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Zimmermann nach einem Konter und Vorlage von Levin Braun auf 2:0.

Der MTV Dießen kann seine Chancen nach dem Ausgleichstreffer nicht nutzen

Leider musste das Team vom Ammersee mit der ersten Aktion nach dem Seitenwechsel den Anschlusstreffer und nur wenig später durch einen Strafstoß den Ausgleich hinnehmen. Danach hatte die Mannschaft noch die eine oder andere Halbchance, aber vor allem die Gastgeber drückten weiter und erzielten in der Schlussphase den 2:3-Siegtreffer.

„Wir wollen nun die beiden weiteren Spiele für uns entscheiden“, blickte Ropers schon auf den Rest der englischen Woche. Erst steht am Mittwoch das Pokal-Halbfinale im Kreis Zugspitze beim Ligakonkurrenten TSV Geiselbullach an, dann am Sonntag das nächste Ligaspiel zu Hause gegen den FC Eichenau.

Auch die zweite Mannschaft des MTV unterlag sowohl im Nachholspiel am Donnerstag beim VFL Denklingen nach 1:0-Führung noch mit 1:3, als auch am Sonntag bei den SpFr Breitbrunn deutlich mit 0:4. (AZ)