Dießen

06:01 Uhr

Blumenduft liegt in der Luft des Dießener Stellwerk-Gartens

Plus Die Dießener Malerin Annunciata Foresti lädt ein zur Sommerausstellung "Blumenduft liegt in der Luft". In Garten rund um ihr Atelier blüht es derzeit real und auf den Leinwänden.

Von Uschi Nagl

Sobald man den Garten der Malerin Annunciata Foresti betritt, lässt man den Alltag hinter sich. Bienen summen, Schmetterlinge flattern heiter umher und zwischen all den Pflanzen, die rund um das Atelier Stellwerk gedeihen, stehen Bilder. Die – so scheint es auf den ersten Blick – vom Werden und Vergehen der Rosen, Hortensien, Malven oder Veilchen erzählen, die in diesem Garten an der Seestraße 5 zu Hause sind.

„Die meisten Rosen sind bereits verwelkt“, bedauert Annunciata Foresti beim Spaziergang durch ihren Garten. Rund 25 verschiedene Sorten wachsen hier, die meisten verströmen einen betörenden Duft. Doch nun sind die Hortensien im Kommen. Darauf freut sich die Künstlerin, denn wie die Rosen liebt sie auch die Hortensien ganz besonders – zuerst blühen sie weiß, dann bekommen sie einen zarten rosa Puder und schließlich färben sie sich violett. Hinter einem großen Gemälde, das an zarte Malven erinnert, schlummert ein Bronze-Jüngling aus der Werkstatt des Künstlerfreundes und Nachbarn Matthias Rodach. Jeder Winkel dieses Gartens scheint dem aufmerksamen Betrachter leise eine kleine Geschichte zu erzählen.

