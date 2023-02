Brücke und Radweg: Tut sich was an der Birkenallee bei Dießen?

Plus 2022 wurde ein Plan für die Neue Ammerbrücke präsentiert. Das Staatliche Bauamt erklärt, wie der Stand nun ist – auch mit Blick auf einen Radweg an der Birkenallee.

Wenn an der Birkenallee zwischen Dießen und Fischen etwas verändert werden soll, ist die öffentliche Aufmerksamkeit groß. Diese Erfahrung bestätigt nicht nur der jahrzehntelange Diskurs um die Frage, ob am beziehungsweise im Naturschutzgebiet ein Radweg gebaut werden kann. Auch der aktuell geplante Neubau der Neuen Ammerbrücke kurz vor Fischen birgt Zündstoff, wie im vergangenen Jahr offenkundig wurde, als das Staatliche Bauamt Weilheim seine Planung dafür präsentierte. Inzwischen ist die Sache zumindest einen Schritt weiter.