Bücher und mehr für ukrainische Kinder in Dießen

Die Ukraine-Hilfe in Dießen hat von ihrem Spendenkonto Bücher und ein Sprachmemory für ukrainische Kinder in der Marktgemeinde angeschafft.

Bereits kurz vor Weihnachten wurden die ukrainischen Schülerinnen und Schüler, die in Dießen zur Schule gehen, mit besonderen Geschenken überrascht. Finanziert aus dem Spendenkonto der Ukraine-Hilfe, wurden für jedes Kind ein Buch und ein Sprachmemory beschafft und von Bürgermeisterin Sandra Perzul zusammen mit Patrik Beausencourt vom Helferkreis persönlich überbracht. Unterstützung bei der Auswahl der Bücher gab es vom Team der Dießener Buchandlung Colibri.

Mehr als 30 ukrainische Kinder an Dießens Schulen

Manche Bücher könnten gut in den Schulunterricht integriert werden, weiß Natalia Govorko. Sie unterrichtet Deutsch am Ammersee-Gymnasium und ist Ansprechpartnerin für die Kinder an der Schule. Derzeit gibt es am Ammersee-Gymnasium in Dießen zwei Klassen mit insgesamt 32 Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine. Überdies gibt es einige Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer guten Sprachkenntnisse am regulären Unterricht teilnehmen können. An der Carl-Orff-Schule wurden acht Kinder aufgenommen. Insgesamt sind es 40 Kinder, die staatliche Schulen in Dießen besuchen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch