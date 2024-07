Bürger wollen mehr Verkehrssicherheit in der Von-Eichendorff-Straße in Dießen

Die Verkehrssituation in der Von-Eichendorff-Straße und zweier weiterer Straßen in dem dortigen Wohnviertel wird demnächst wieder die Dießener Gemeindepolitik beschäftigen. Anlass ist ein diesbezüglicher Bürgerantrag. Dieser wurde zunächst im Gemeinderat behandelt - und zwar erst einmal nach formalen Kriterien. Inhaltlich setzte sich das Gremium damit nicht auseinander, das fällt in die Zuständigkeit des Bauausschusses. Unsere Redaktion hat sich auch zum Stand der Verkehrssicherheit in diesem Bereich erkundigt.

Gerald Modlinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Von-Eichendorff-Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dießen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis