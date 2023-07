Dießen

12:00 Uhr

Bürgermeisterin verteidigt Dießener Bauhof gegen Kritik

Auch am Dienstag waren Mitarbeiter des Dießener Bauhofs in den Boxler-Anlagen (Bild) und am Unteren Albaner Weg noch damit beschäftigt, die Sturmschäden zu beseitigen.

Plus Nach dem Sturm Ronson gibt es in Dießen Beschwerden über angeblich überzogene Sperrungen und schleppende Aufräumarbeiten. Was Bürgermeisterin Sandra Perzul dazu sagt.

Nach den lobenden Worten für den Bauhof im Zusammenhang mit der Seeanlagen-Einweihung vor einer Woche im Bauausschuss war jetzt der Bauhof auch in der jüngsten Sitzung des Dießener Gemeinderats wieder Gesprächsthema. Denn inzwischen hatte der Sturm Ronson in der Nacht von Dienstag und Mittwoch dem Bauhof unerwartete Arbeit beschert. Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) zeigte sich mit Blick darauf empört über das Verhalten derjenigen, die die Arbeit der Bauhof-Beschäftigten kritisierten.

Der Sturm Ronson hatte in Dießen viele Schäden angerichtet: Bäume wurden umgerissen und Äste brachen unter dem Druck des Sturms. Daraufhin sperrte der Markt Dießen die Boxler-Anlagen, das Strandbad in St. Alban und den Unteren Albaner Weg. Das war offenbar für etliche Personen nicht nachvollziehbar und die Sperrungen seien belächelt worden, berichtete die Bürgermeisterin im Gemeinderat. Die Sperrungen seien aber keine "Willkür" gewesen, betonte sie, "sondern das ist aus Sorge um die Bürger und Touristen geschehen". In den Boxler-Anlagen etwa hingen abgebrochene Kronenteile in den Bäumen, und es sei nicht auszuschließen gewesen, dass diese herabfallen. Unverständnis äußerte Perzul auch darüber, dass Unbefugte die Absperrungen beseitigt hätten.

