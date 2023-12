Cäcilia nova in Dießen: Konzertchor und Ausbildungsensemble

Der Chor "Cäcilia Nova" hat eine lange Tradition. Am dritten Adventssonntag lädt das Ensemble wieder zum Weihnachtskonzert in die Kirche St. Stephan ein.

Der Chor der Dießener Musikschule „Cäcilia Nova“ hat eine lange Geschichte. Er ging aus dem traditionsreichen Dießener Cäcilienverein hervor, der nach der Schutzpatronin der Kirchenmusik, der Heiligen Cäcilia, benannt war. 1998 übernahm der beliebte, 2022 gestorbene Kirchenmusiker Klaus Wieland bis zu seinem Ruhestand die Leitung des Chores. Bereits 2011 wurde „Cäcilia Nova e.V.“ Mitglied der Musikschule Dießen. 2020 schrieb die Musikschule die Stelle für einen Chorleiter neu aus. Das Rennen machte ein Nordlicht, der junge Musik- und Gesangspädagoge Fridolin Zimmer, der den Chor nun bereits seit drei Jahren leitet.

Sein Start als Chorleiter während Corona sei nicht ganz einfach gewesen, erinnert sich Fridolin Zimmer heute. Proben konnte der Chor, wenn überhaupt, nur in kleiner Besetzung und mit großem Abstand. Trotzdem gelang es, für Weihnachten 2020 ein virtuelles Weihnachtskonzert auf die erste Weihnachts-CD der Musikschule Dießen einzuspielen. 2021 musste das geplante weihnachtliche Chorkonzert wegen der sprunghaft angestiegenen Corona-Zahlen kurzfristig abgesagt werden.

„Umso mehr war das Weihnachtskonzert 2022 in der Stephanskirche für uns alle ein großartiges Erlebnis“, erinnert sich Zimmer, der sich schon sehr auf das diesjährige, durchaus anspruchsvolle Chorkonzert am Sonntag, 17. Dezember, ab 17 Uhr in der Winterkirche neben dem Marienmünster freut: „Als Hauptwerk haben wir uns diesmal das ,Oratorio de Noël' von Camille Saint-Saëns ausgesucht. Außerdem sind wir gespannt auf den großartigen Harfenisten Felix Hahn mit dem ,Impromptu-Caprice' von Gabriel Pierné. Und wir freuen uns natürlich darauf, die schönsten Christmas Carols des bekannten britischen Komponisten John Rutter zu singen“, sagt Zimmer.

Eine Mischung aus Musikschulchor und unabhängigem Verein

Rückblickend findet er es bemerkenswert, wie engagiert sich die Sängerinnen und Sänger in der Vergangenheit für den Fortbestand ihres Chores eingesetzt haben. „Heute haben wir eine interessante Mischung aus Musikschulchor und unabhängigem Verein“, sagt Zimmer. Umso mehr freut sich der Chorleiter, dass die Zahl der Sängerinnen und Sänger steigt. Nach Corona seien es noch rund 16 Sangesfreudige gewesen, die zu den Proben kamen, „mittlerweile haben wir wieder 25 aktive Sänger“, betont Zimmer: Fünf Tenöre, sechs Bässe, acht Sopran- und sechs Alt-Stimmen.

Ein bisschen stolz ist Fridolin Zimmer, wenn er an das diesjährige Sommerkonzert seines Chores im Otto-Hellmeier-Haus in Raisting zurückdenkt, das zu einem wesentlichen Anteil aus A-cappella-Stücken der Romantik bestand. „Da sind wir neue Wege gegangen“, sagt er. Es ist dem Chorleiter ein Anliegen, seine Sänger auch für die A-cappella-Chormusik zu begeistern. Also für Chorstücke mit minimaler oder sogar ohne Instrumentalbegleitung. „Wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt. Vom Musikalischen und vom Historischen her. Nach dem Motto, was ist denn überhaupt romantische Chormusik? Welche Standards gibt es, welche Regeln, wie man das singen kann? Und wir haben intensiv an den typischen Chorfähigkeiten gearbeitet, Gehörbildung und Zusammenklang“. Es klinge vielleicht ein bisschen radikal, sagt Zimmer, „aber wenn man ein Stück nicht ohne Begleitung singen kann, kann man es nicht wirklich“.

Im nächsten Jahr wird es auch wieder ein Sommerkonzert geben

Überfordern möchte der Musikpädagoge seine Sängerinnen und Sänger nicht, aber er möchte darauf hinwirken, „dass wir uns künstlerisch, technisch und allgemein als Einzelsänger und auch als Chor weiterentwickeln“. Ihm gefalle es, so Zimmer, dass „Cäcilia Nova“ ein Konzertchor sei und andererseits auch ein „Ausbildungsensemble“, das der Musikschule angehört. „Ich finde, Chorarbeit ist immer auch Lernen für alle Beteiligten." Und sollte sein Chor zunehmend Freude an der A-cappella-Chormusik finden, kann sich Zimmer vorstellen, diese Art der Musik in den Mittelpunkt der Sommerkonzerte zu stellen, die mittlerweile ebenfalls ein fester Bestandteil des Chorjahres sind. „Auch 2024 wird es wieder ein Sommerkonzert geben“, kündigt er an.

Doch nun blickt Fridolin Zimmer erst einmal mit viel Vorfreude auf das weihnachtliche Chorkonzert am dritten Adventssonntag, bei dem auch das Orchester eine bedeutende Rolle spielen wird: „Wir haben uns Werke ausgesucht, die zu uns passen und die allen Sängerinnen und Sängern viel Freude machen, denn dann singt man am besten.“

Ab dem neuen Jahr ist der Chor „Cäcilia Nova“ wieder offen für neue Sängerinnen und Sänger. Geprobt wird immer am Donnerstag ab 20.05 Uhr im Musiksaal der Carl-Orff-Schule. (Kontakt: musikschule-diessen@t-online.de; 08807 6410).