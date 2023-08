Dießen

18:45 Uhr

Carl-Orff-Schule verabschiedet zwei Lehrerinnen und die Sekretärin

Die Erste Konrektorin Annette Trischberger (links) und Schulleiter Michael Kramer verabschiedeten am Ende des Schuljahrs auch Sekretärin Susanne Weimann.

Artikel anhören Shape

Am Ende des Schuljahres verlassen nicht nur die Neunt- und Zehntklässler die Carl-Orff-Schule in Dießen. Auch zwei Lehrerinnen und die Sekretärin treten in den Ruhestand.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedete sich das Kollegium der Dießener Carl-Orff-Schule (COS) mit einer Feierstunde von zwei verdienten Lehrerinnen sowie der Sekretärin Susanne Weimann. Schulleiter Michael Kramer würdigte die Verdienste der drei Frauen in seiner sehr persönlich gehaltenen Rede. Petra Lutz, die Musik in Regensburg studierte, lag als Lehrerin besonders am Herzen, die Schüler für die Musik und die Kunst zu begeistern. 20 Jahre war Gabi Reindl, die 1985 das zweite Staatsexamen abgelegt hatte, an der COS tätig. Hier prägte sie das Bildungsangebot mit innovativen Ideen entscheidend mit, informiert eine Mitteilung der Schule. Sehr vielen Schülern bereitete sie vor allem mit ihrer Eselpädagogik schöne Unterrichtsstunden der etwas anderen Art. Außerdem unterstützte sie traumatisierte Schüler mit ihrer Maltherapie bei der Konfliktbewältigung. Ihre Empathie und Warmherzigkeit werde im Kollegium eine Lücke hinterlassen. Michael Kramer dankte Susanne Weimann, die seit 2011 das Sekretariat der COS gemanagt hatte, für ihre Loyalität, ihren unermüdlichen Einsatz und ihr stets offenes Ohr für die Kollegen. Sie hätte ihm – der als junger Rektor erst vergangenes Jahr an die Schule gekommen sei – zuverlässig unter die Arme gegriffen und ihn mit ihrer Professionalität nachhaltig beeindruckt. Auch wenn ihm ihr Abschied schwerfalle, wünsche er ihr für den kommenden Ruhestand alles Gute und viel Zeit für die Unternehmungen, die ihr wichtig seien. Michael Bauer - der ehemalige Leiter der COS hatte elf Jahre mit Susanne Weimann zusammengearbeitet – ließ in seiner Rede anklingen, dass die zu Verabschiedenden nun keine Lebenszeit mehr in endlosen Konferenzen verschwenden müssten und sich nun auf die wahren Werte im Leben besinnen könnten. Schließlich sei es das Ziel in Frieden mit sich, seinen Lieben und seinem Gewissen zu sein. „Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn Du erkennst, dass du nur eins hast.“ Schmunzelnd verwies Susanne Weimann in ihrer Rede auf das ABC: Ihre Arbeit lasse sich damit gut beschreiben: „A“ stehe dabei für anstrengend „B“ für bereichernd und „C“ für chaot... Lesen Sie dazu auch Dießen Dießener Mittelschule verabschiedet Neunt- und Zehntklässler

Dießen Die Offene Ganztagsschule in Dießen ist startklar

Kommentar Plus Dießen und die Riesenaufgabe Kinderbetreuung Das Kollegium bedankte sich mit auf die Hobbys und Vorlieben ausgewählten Geschenken. Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Grundschulchor unter Leitung von Jakob Jokisch, der 4. Klasse von Barbara Kling sowie Lehrerchor und Lehrerband.

Themen folgen