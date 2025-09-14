CarSharing Dießen bietet viertes Auto an

Der CarSharing-Verein Dießen freut sich sehr über den Kauf eines vierten Autos. Der strahlend blaue Skoda steht seit kurzem auf dem Parkplatz an der Von-Eichendorff-Straße und wird von den Mitgliedern des Vereins bereits fleißig genutzt. Das neue Fahrzeug ergänzt die bereits vorhandenen Autos an der Markthalle, dem Augustinum und an der Kirche St. Georgen. Mit dem neuen Fahrzeug können die Dießener CarSharer jetzt erstmals auf eine geräumige Limousine mit großem Kofferraum, die auch über eine Anhängerkupplung verfügt, zugreifen.

Notwendig wurde dieser Ankauf, weil nicht nur die Zahl der Mitglieder angewachsen, sondern auch die Nutzung der vereinseigenen Autos sprunghaft angestiegen war. Zudem waren immer häufiger alle drei bis dato verfügbaren Fahrzeuge gleichzeitig unterwegs und damit kein fahrbarer Untersatz spontan verfügbar. Tatsächlich wird bis Jahresende ein Zuwachs der Buchungen um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet. Diese Zahl bestätigt, dass sich CarSharing immer mehr als preiswerte Alternative zum eigenen Auto oder Zweitwagen entwickelt.

Bei Interesse am kostengünstigen CarSharing in Dießen können alle Informationen zu Mitgliedschaft und Preisen auf der Webseite des Vereins www.carsharing-diessen.de abgerufen werden. Die Stunde kostet einen Euro, pro Kilometer werden zwischen 36 und 40 Cent - je nach Fahrzeug - abgerechnet. Die Benzinkosten trägt hingegen der Verein. Mitglieder können zudem bis zu fünf Familienangehörige als Fahrer oder Fahrerinnen anmelden. Außerdem ist eine Quernutzung der Fahrzeuge der Partnervereine am Westufer des Ammersees möglich.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!