Charlie Glass im Gespräch – Chanson-Swing mit Aussicht

Einmal pro Woche spricht AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck mit Musikgrößen. Heute: Charlie Glass, umtriebiger Tausendsassa aus Fischen am Ammersee.

Charlie Glass ist rundum mit sich im Reinen und befindet sich in seinem ureigenen Element der bayerischen Lässigkeit. Traumwandlerisch laviert er an diesem magisch anmutenden, unvergesslichen Winterabend in dem gemütlichen Asien-Restaurant mit dem wundervoll zuvorkommenden, bescheidenen, dabei stets aufmerksamen Personal. "Und den vielleicht besten Frühlingsrollen, welche dieser Planet zu bieten hat", kokettiert der Lebemann vergnügt. Sagt's und schnappt sich augenblicklich eine weitere Fuhre der herrlich knusprigen Teigstücke mit dem unverkennbaren Aroma, die nach Heimeligkeit wie nach Fernweh gleichermaßen duften und schmecken.

"Das Leben kann so schön sein, wenn man nur fest genug daran glaubt und morgen für morgen mit dem eisernen Willen in den Tag schlendert, dass dieser ausschließlich für einen selbst und die Realisierung seiner Vision geschaffen wurde", raunt er verschwörerisch. Der Ur-Bajuware Glass, Typ "Monaco-Franze", füllt gerne Räume, ohne dabei je penetrant zu wirken. Er ist unaufgeregt präsent. Ganz er selbst eben.

Charlie Glass: Von der Wursttheke ans Klavier

Und der umtriebige Tausendsassa ist Entertainer durch und durch, mit allen musikalischen Wassern gewaschen. "Es war mein Dasein selbst", zuckt Charlie locker mit den Schultern, "das mich zu dem originären Charakter geformt hat, der ich heute bin."

Glass war immer klar, dass er seinen Lebensunterhalt mit Musik bestreiten wird. Egal, ob als Strippenzieher hinter oder als Klavierspielender Sänger und Akteur auf der Bühne. "Doch da galt es erst mal, das Familienoberhaupt von den „g’spinnerten Ideen“ (Glass) zu überzeugen." Grinst Charly, zivil ganz artig "Karlheinz" getauft. "Ich absolvierte wie der Papa eine Ausbildung zum Metzger, während mein Kopf zwischen Wurstpellen im Wolkenkuckucksheim harmonischer Noten steckte", feixt er vergnügt.

Mit 18 Jahren hat der umtriebige, gegen sich selbst unnachgiebige "ewig Lernende“ sein erstes Engagement in einem Münchner Nobelhotel. Von da an geht es ausschließlich bergauf. "Ohne Fleiß tatsächlich kein Preis", sinniert der Produzent guter Laune, der seit gut zwei Dekaden mit Frau und zwei Söhnen in Fischen direkt am Ammersee Domizil gefunden hat. Dort wird gewohnt, diskutiert, ein Studio betrieben, Gattin Andrea kümmert sich sporadisch um eine gemütliche Kneipe namens Glaserl und hält ihren charmant-chaotischen "Männer-Laden" mit viel Witz sowie Tatkraft am Laufen.

Das neue Album von Charlie Glass trägt den Titel "Zeit"

Charlie sind "immer wieder die richtigen Leute begegnet", schwärmt er. "Diejenigen welche meine Karriere permanent vorantrieben." So tat er sich neben vielen anderen Aktivitäten als Produzent von Koryphäen wie etwa Udo Jürgens hervor, als erfolgreicher Kinderliederinterpret ("mein Stück 'Mach's gut, lieber Schnuller" ist bis heute ein unverwüstlicher Kids-Klassiker", berichtet er stolz), als Gruppen-Zampano irgendwo zwischen Roger Cicero, Paul Kuhn und Harald Juhnke. Jetzt wurde das neue akustische Kapitel "deutschsprachiger Swing-Chansonnier mit Tiefgang" aufgeschlagen.

"Zeit" nennt sich das finale Resultat, darauf zu hören sind zehn Original-Kompositionen plus ein Cover vom unvergleichlichen Udo Jürgens. Alles klingt elegant, klassisch, geschmackvoll, inhaltlich wird schon mal die Wehmut-Patina aufgetragen, etwa beim akustischen Abschiedsbrief an den heiß geliebten jüngst verstorbenen Erzeuger oder bei der Ode an die alternde Prostituierte mit Stil. "Gesammelte Beobachtungen paaren sich hier mit einschneidenden realen Ereignissen", definiert Glass. "Herausgekommen ist hoffentlich ein überzeugender Stilmix für die Vertreter sämtlicher Generationen, für welche Musik nicht lediglich leicht austauschbare Wegwerfware ist. Sondern etwas zur ernsthaften Stil-Debatte beiträgt."

Eine Kneipe namens "Glaserl"

Die mediale Resonanz ist riesig, es gibt bereits Hunderttausende Klicks auf Youtube, zumeist mit Jubelarien versehen, ausführliche längere Gespräche bei der "Abendschau" oder mit der Süddeutschen Zeitung (Zitat: "Der Elton John vom Ammersee"), plus etliche Dutzend Radio-Talks.

Noch eine Frühlingsrolle muss verzehrt werden, ehe Charlie Glass sein ureigenes Mantra ausposaunt: "Es dauert seine Zeit und einige Umwege, ehe ich meine Kreatividentität gefunden habe. Doch dann: Wehe, wenn ich losgelassen!"

Was für eine herrliche Drohung. Das verspricht ein hinreißender, unvergleichlicher Winter zu werden. Mit "Zeit" als perfekt passendem Soundtrack. Los geht es!