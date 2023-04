Dießen

Chris de Burgh im Interview: Er hat "Robin Hood - das Musical" mitproduziert

Chris De Burgh hat an der Musik zu "Robin Hood - das Musical" mitgeschrieben. AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck hat ihn interviewt.

Plus „Robin Hood - das Musical“, an dem der Sänger Chris de Burgh mitwirkte, feiert im Sommer Premiere. Zur gleichen Zeit ist der Ire mit seiner Summer Solo Tour in Deutschland unterwegs.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Wenn du auf deine endlos wirkende Karriere zurückblickst: Bist du stolz auf alle Ereignisse oder würdest du gerne etwas besser machen?



Chris de Burgh: Da ich nichts rückgängig machen kann, bin ich automatisch stolz auf meine komplette musikalische Laufbahn. Etwas anderes ist rein mit den ehernen Gesetzen der Naturwissenschaft nicht in Einklang zu bringen. Wobei ich wie jeder Kreative mal schwächere, mal stärkere Tonträger vorgelegt habe. Alles in allem ergibt sich daraus eine Art "Gesamtkunstwerk“.

Hast du versucht, dir eine musikalische Identität zu verschaffen, oder hast du dich Album für Album irgendwie weiterentwickelt?



de Burgh: Hinter jeder Scheibe steckt ein Konzept. Diese Dinger wurden von Mal zu Mal ausgefeilter. Ich finde, unter diesem pausenlosen Entwicklungs-Fluss sollte man meine Biografie von mehr als fünf Dekaden sehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

