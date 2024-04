Dießen

Christoph Jokisch verabschiedet sich nach 32 Jahren als Pfarrer in Dießen

Pfarrer Christoph Jokisch wird nach 32-jähriger Tätigkeit in der evangelischen Kirchengemeinde Ammersee West am Sonntag in den Ruhestand verabschiedet. Er war vorwiegend in Dießen tätig. Das Foto zeigt ihn in der Friedenskirche.

Plus Der evangelische Pfarrer Christoph Jokisch geht in den Ruhestand. Am Sonntag wird er aus seinem Amt verabschiedet. Warum er nie das Bedürfnis verspürte, von Dießen wegzugehen.

Von Gerald Modlinger

Wenn der evangelische Pfarrer Christoph Jokisch am Sonntag, 21. April, in den Ruhestand verabschiedet wird, dann endet eine Zeit, für die wirklich der Begriff "Ära" angemessen ist. Jokisch war 32 Jahre Pfarrer in Dießen. Und eine solche Ära ist nach der kirchlichen Praxis eigentlich nicht vorgesehen: Üblich ist, dass sich evangelische Pfarrer spätestens nach 15 Jahren an einem Ort nach einer neuen Arbeitsstätte umschauen. Warum das bei ihm etwas anders war, erzählt Jokisch zu einem Abschied bei einem Treffen an dem Ort, an dem er fast sein ganzes Pfarrerleben gewirkt hat: in der Friedenskirche am Jocherplatz.

In diesem Lebensumfeld wird Jokisch übrigens auch nach seiner Pensionierung mit Wirkung zum 31. Mai bleiben. Nur wenige Meter südlich der Kirche lässt sich leicht erkennen, worin zunächst sein Lebensinhalt als Ruheständler liegen wird: Sein Wohnhaus wird umgebaut, um eine eigene Wohnung für eines seiner sechs Kinder zu schaffen. Und da sind auch die Fähigkeiten des Pfarrers gefragt. Dieser ist auch ein praktisch veranlagter Mensch. Als junger Mann hatte er eine Schreinerlehre begonnen, um dann aber festzustellen, dass dieser Beruf eher mit Handwerk als mit künstlerischer Betätigung verbunden ist.

