CSU will in Dießen wieder mehr Präsenz zeigen

Die CSU in Dießen sieht sich im Aufwärtstrend. Zur Neuwahl des Vorstands kann Vorsitzender Marian Cammerer auch etliche prominente Gäste begrüßen.

Die CSU hat in Dießen in den vergangenen zwei Jahren wieder an Präsenz gewonnen: Dessen war sich Marian Cammerer am Montagabend bei der Hauptversammlung des Ortsverbands im "Seefelder Hof" sicher. Der 27-Jährige wurde dabei in seinem Amt als Ortsvorsitzender bestätigt.

Dass die CSU sichtbarer geworden ist, machte Cammerer an mehreren Beispielen deutlich. Gleich zweimal sei Ministerpräsident Markus Söder im vergangenen Jahr in der Marktgemeinde gewesen, zunächst bei einer Klausur der Jungen Union in Romenthal und beim Fest des Heimat- und Trachtenvereins: "Da war die CSU wieder nah am Menschen." Weitere Gelegenheiten boten sich dafür auch beim Parkplatzdienst für den Flohmarkt ein paar Tage später, beim Kirta des Heimat- und Trachtenvereins im Oktober und zuletzt beim Dorfschießen in St. Georgen, bei dem die CSU auf den zweiten Platz kam, wie Cammerer anmerkte. Aktuell gehörten dem Ortsverband 53 Mitglieder (davon drei auf Probe) an. Von diesen waren 16 zur Hauptversammlung gekommen.

Gemeindepolitik in Dießen: Manchmal gibt es gute Fortschritte, manchmal geht es zäh

Zweiter Bürgermeister Roland Kratzer, einer von vier Gemeinderäten, die die CSU stellt, beleuchtete einige aktuelle kommunalpolitische Themen in Dießen. Unter der Überschrift "Wir sind dran" nannte er Stichworte wie die Sanierung der Mehrzweckhalle, der Tiefgarage in der Mühlstraße, die Huber-Häuser in der Johannisstraße und den geplanten Wohnungsbau beim "Drei Rosen". Gute Fortschritte sieht Kratzer bei den erneuerbaren Energien. Kratzer verteidigte auch die Ablehnung des Anrufsammeltaxis. "ÖPNV im ländlichen Bereich ist immer ein schwieriges Thema", meinte er und verwies auch darauf, dass das Rufbus-System in Murnau, das vor einiger Zeit auch im Dießener Gemeinderat vorgestellt worden ist, wieder eingestellt werde.

Zum Ausbau von Herrenstraße und Hofmark hielt Kratzer fest, "es geht alles ein bisschen zäh, um es freundlich auszudrücken". Johannes Wernseher, der die CSU im Bauausschuss vertritt, kritisierte, dass Bauherren immer wieder unnötig Steine in den Weg gelegt würden. Als Beispiel nannte er ein geplantes Vorhaben in der Fischermartlstraße. Der Bauherr habe bereits einen Bauvorbescheid, sein Bauantrag, der eine Wohnung mehr vorsehe, sei inzwischen zweimal im Bauausschuss abgelehnt worden. Eine Stellschraube seien auch die Parkplätze. Wernseher plädierte für den Bau von zentralen Parkplätzen, Kratzer regte an, im Ortskern weniger Stellplätze für Wohnprojekte vorzuschreiben, weil hier auch öffentlicher Personennahverkehr vorhanden sei.

So sieht der neue Vorstand der CSU in Dießen aus

Bei den Neuwahlen wurde Marian Cammerer als Ortsvorsitzender bestätigt, die bisherige Stellvertreterriege mit Georg Stadler und Johannes Wernseher wurde um Irina Aigner erweitert, Kassenwart bleibt Andreas Stein, Schriftführerin Alina Steigenberger, neuer Digitalbeauftragter ist Florian Mörtl. Als Beisitzer wurden Rita Behl, Florian Herdener, Franziska Klatt, Andreas Kölbl, Edgar Maginot, Caroline Schwarz, Anton Wernseher und Jürgen Zirch gewählt.

Danach sprachen Landrat Thomas Eichinger und der Bundestagsabgeordnete Michael Kießling, die ebenso wie der frühere Staatsminister Dr. Thomas Goppel zur Versammlung gekommen waren, über kreis- und bundespolitische Themen. Eichinger benannte die älter werdende Gesellschaft und den Arbeitskräftemangel als größte Herausforderungen. Dazu kämen die durch die Migration entstehenden Probleme, die auch durch den Mangel an Wohnraum und die wegen steigender Kosten zurückgehende Wohnungsbautätigkeit hervorgerufen würden. Außerdem skizzierte Eichinger die Erweiterungspläne für das Klinikum in Landsberg. Der Anbau des Ammersee-Gymnasiums werde deutlich mehr kosten als der 2006 abgeschlossene Bau. Das zeige, wie wichtig es sei, notwendige Bauvorhaben rechtzeitig zu verwirklichen.