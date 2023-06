Dießen

Damit das Projekt "Yes" unsterblich wird

Plus Einmal wöchentlich spricht AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck mit Musikgrößen. Geoff Downes kehrte nach 31 Jahren Trennung zur britischen Band "Yes" zurück.

Die Prog-Reise von Yes geht unbeirrt weiter. "Mirror to the Sky" ist bereits das vierte Album des Konglomerats, das seit 2012 die Rechte am Bandnamen besitzt. Wobei immer klar gewesen ist, dass es kein Ende der Progressive Rock-Dinos einfach mal so geben wird. "Zu viele Ideen, die in unseren Köpfen im Zusammenhang mit der Band herumschwirren, zu viel Leidenschaft für unser Projekt", meint Tasten-Virtuose Geoff Downes im Gespräch. Der 70-Jährige aus der englischen Grafschaft Cheshire brennt für Yes. Und das, obwohl er 1980 zur Gruppe für das Album "Drama" hinzustieß. Und bereits ein Jahr später wieder aus dem Rennen war.

2012 kehrte der extrovertierte Musiker zur Supergroup um Gitarrist Steve Howe und Frontmann Jon Davison als Nukleus zurück – um ihr bis heute erhalten zu bleiben. "Ich leiste gerne meinen Beitrag dazu, dass diese Ausnahme-Formation unsterblich wird und bleibt", sagt Downes zu Beginn des anregend-entspannten Interviews, das telefonisch über die Bühne geht.

