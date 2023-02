Das Ammersee-Quartett spielt beim ersten Praxiskonzert in Dießen

Wo noch vor ein paar Wochen physiotherapeutische Behandlungen durchgeführt wurden, gibt es jetzt Konzerte. Das Ammersee-Quartett macht in der Dießener Mühlstraße den Auftakt.

Beethoven war der Komponist des Abends, den das Ammersee-Quartett eindrucksvoll zum Klingen brachte. Schon bei der Streichquartett-Gründung vor neun Jahren, schrieb sich das Ensemble bestehend aus Regine Noßke (Violine), Stefanie Hauser (Violine), Sanna Müller (Viola) und Tobias Melle (Violoncello) auf die Fahne, einmal alle 16 Beethoven-Streichquartette zu spielen. Jetzt kamen die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer beim Praxis-Abschiedskonzert in der Dießener Mühlstaße 4 in den Genuss zweier Werke.

Früher Praxis, jetzt ein Raum für Konzerte

Hört man Praxis, denkt man in erster Linie an eine Arztpraxis, weniger an einen Konzertraum. Bis Ende 2022 waren es auch tatsächlich die Räumlichkeiten der Physiotherapeutin Sanna Müller, die nach 22 Jahren mit ihrem Team in die Grünhütlstraße 25 umgezogen ist. Virtuos und mit vollem Klang gab dieses an diesem Abend op. 18 Nr. 4 und op. 59 Nr. 2 „Rasumowsky“ zum Besten und begeisterte damit alle. Schon am Sonntag, 26. Februar, um 17 Uhr geht die Konzertreihe weiter. Hier tritt das ebenfalls am Ammersee bekannte Duo „Klangzeit“ auf und freut sich schon jetzt auf Ihr Kommen! Eintritt frei, Spenden erwünscht. (AZ)

Lesen Sie dazu auch