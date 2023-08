Das Hallenbad im Augustinum in Dießen bleibt offen für alle

Gute Nachrichten für Wasserratten: Das Hallenbad im Dießener Wohnstift Augustinum kann auch künftig von jedem genutzt werden.

Für die Öffentlichkeit ist das Badevergnügen im Augustinum in Dießen weiterhin garantiert. Die Marktgemeinde und das Augustinum haben jetzt ihren Nutzungsvertrag für das Hallenbad in der Seniorenresidenz erneuert. So können neben den Bewohnerinnen und Bewohnern des Augustinum weiterhin auch private Badegäste, Vereinssportler und Schulkinder hier schwimmen. Der frühere Bad-Vertrag stammte noch aus den 1960er-Jahren und musste deshalb auf einen neuen Stand gebracht werden.

Badespaß für die Groß und Klein gesichert

Das Augustinum sagt weiter die öffentliche Nutzung zu, die Marktgemeinde beteiligt sich wie bisher auch dafür an den notwendigen Betriebs- und Instandhaltungskosten. „Wir freuen uns, dass damit das Badeangebot für Vereine, Kinder und erwachsene Schwimmfreunde aus der Gemeinde und aus der Region gesichert ist“, sind sich Claus Ammer, Direktor der Augustinum Seniorenresidenz in Dießen und Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul einig.

Derzeit ist, wie in jedem Jahr um diese Zeit, Sommerpause im Schwimmbad im Augustinum. Es öffnet wieder am Montag, 4. September. (AZ)

