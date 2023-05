Das Haus des Jahres in Dießen ist erstmals ein Neubau

Plus Seit 40 Jahren prämiert der Heimatverein vorbildhaft sanierte "Häuser des Jahres". Nun sieht der Verein den Zeitpunkt gekommen, die Bewertungskriterien zu ändern.

Seit 1983 verleiht der Heimatverein Dießen in fast jedem Jahr die begehrte Plakette "Haus des Jahres" für gelungene Altbausanierungen. Eine Tradition, über die sich der neue Vorstand des Heimatvereins im ersten Jahr nach seiner Wahl Gedanken machte, denn mit dem Tod des langjährigen Vorsitzenden Thomas Raff verlor der Verein auch Expertise im Hinblick auf Denkmalschutz. Deshalb wurden die Kriterien für das "Haus des Jahres" angepasst. Das "Haus des Jahres 2023" ist erstmals ein neu erbautes Einfamilienhaus.

Man halte es nach wie vor für sinnvoll, die Entwicklung des Ortsbildes im Blick zu behalten, dabei aber einen neuen Weg zu gehen, erklärte die zuständige Fachreferentin Nue Ammann bei der Jahresversammlung des Heimatvereins im Wirtshaus Am Kirchsteig in St. Georgen.