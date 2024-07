Das Hitler-Attentat am 20. Juli 1944 und die Tasche der Oma von Thies Marsen

Es beginnt mit einem Anruf der Oma. Darin erzählt sie ihrem Enkel, dem am Ammersee beheimateten Autor und Rundfunkjournalisten Thies Marsen, dass sie am berühmten Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 beteiligt war. Sie habe nämlich die Aktentasche besorgt, in der Claus Graf Schenk von Stauffenbergs Bombe platziert war. „Niemand glaubt mir“, sagt sie. Ausgehend von dieser Erzählung hat Marsen einen vierteiligen Podcast gemacht.

