Das Hotel Seefelder Hof in Dießen will erweitern

Grünes Licht, allerdings unter Vorbehalt, hat der Bauausschuss des Dießener Gemeinderats am Montag mehrheitlich (8:1) für einen Bauvorbescheid zur Erweiterung des „Seefelder Hofs“ am Alexander-Koester-Weg gegeben. Östlich des Hotels und Gasthofs mit derzeit 49 Betten ist ein neues Gästehaus mit Tiefgarage und einem Verbindungsbau zum Hotel geplant. Vorab müssen allerdings noch einige offene Fragen geklärt werden, nicht zuletzt, weil das Baugrundstück in der Hochwassergefahrenfläche liegt.

Uschi Nagl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dießen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Johanna Schäffert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis