Dießen

vor 49 Min.

Das Maurerhansl-Flair ist in Dießen wieder da

Plus Der Name "Maurerhansl" weckt in Dießen ganz besondere Emotionen. Jetzt ist dieses besondere Gefühl wieder da – beim "Tanz in der Bar".

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Wehmütig ging man in den vergangenen Jahren am "Maurerhansl" in Dießen vorbei. Nur noch das Hotel (von dem man als Dießener freilich nicht so viel hat) und eine Event-Location für geschlossene Gesellschaften war aus dem von Karin und Helge Fesser seit den 1970er-Jahren kultivierten unverwechselbaren Maurerhansl-Flair geblieben. Doch am Samstagabend endete die Tristesse. Schon am Marktplatz konnte man es hören und wenn man näher kam, auch die bunten flirrenden Lichter drinnen im Saal sehen und die Menschentraube draußen am Eingang. Den "Tanz in der Bar", zu dem der "Maurerhansl" vier Jahre nach dem Ende seines "Kultour"-Programms endlich wieder geöffnet wurde, so schien es, wollte sich auch wirklich niemand entgehen lassen.

Und wer es früher gewohnt war, lieber etwas später zu erscheinen und keineswegs zum frühestmöglichen Einlass, der wunderte sich, wie schwer es werden sollte, erst einmal hineinzukommen und irgendwo ein winziges Plätzchen zu finden. Sei es im Gastzimmer, im Gang, wo das Craft Bräu souverän die Gäste mit Dießener Bier versorgte, und natürlich auf den Tanzflächen im wie eigentlich immer doch etwas zu kleinen Saal und in der Bar mit dem Schlangenkopf an der Decke, quasi dem Allerheiligsten in der Fesser-Welt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen