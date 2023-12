Dießen

Das neue Stones-Album: Ein Abgang in Vollkommenheit

Plus Zum Jahresende blickt AK-Autor Michael Fuchs-Gamböck mit Jens-Uwe Berndt auf das mit der größten Spannung erwartete Album von 2023: "Hackey Diamonds" von den Rolling Stones.

Eine Armada an Gäste-Prominenz, die unterschiedlichen Formate sind unüberschaubar, der im August 2021 verstorbene Charlie Watts trommelt aus dem Jenseits und Bill „Stone Alone“ Wyman zupft in alter Verbundenheit auch mal wieder den Bass: Das neue Rolling Stones-Album "Hackney Diamonds" wirkt mit seinem Drumherum schon übergroß. Und doch sind es die Songs, die das Epizentrum dieses Rock’n’Roll-Erdbebens bilden. Die Rüpel der „British Invasion“ schufen Musik zwischen Rückbesinnung und Moderne, Tradition und Progression und sind so gut, wie zu ihren besten Zeiten.

Die mag jeder dort verorten, wo er seine musikalische Heimat sieht. Seien es die Sechziger gewesen, als jede Stones-Platte den Fans eine Offenbarung war. Möge er sich in den experimentellen Frühsiebzigern am wohlsten fühlen, als Sänger Mick Jagger, Gitarrist Keith Richards und ihre Mitstreiter eine neue kreative Blütezeit erlebten. Oder sei ihm die trendbeeinflusste Musik aus der zweiten Hälfte der 70er die beeindruckendste: "Hackney Diamonds" hält in allen Phasen mit. Da verkommen die Werke seit "Tattoo You" (1981) zu bloßen Verwaltungsakten.

