vor 52 Min.

Das Publikum gestaltet Teile des nächsten Münsterkonzerts in Dießen mit

Die Münsterkonzerte in Dießen starten in den Herbst. Zum Auftakt spielt der Organist Christoph Hauser an der König-Orgel.

Die Münsterkonzerte in Dießen starten in den Herbst. Zum Auftakt spielt Organist Christoph Hauser an der König-Orgel. Das Publikum bestimmt einen Teil des Programms.

Die Herbstsaison der Dießener Münsterkonzerte startet mit Christoph Hauser an der König-Orgel: am Sonntag, 17. September ist zum wiederholten Male der langjährige Organist der ehemaligen Kloster- und Landhofkirche Fürstenfeld in Dießen zu hören. In seinem Programm hat Hauser große Werke von Johann Sebastian Bach – das wuchtig-ernste Praeludium nebst Fuge in h-Moll sowie die bezaubernde filigrane Triosonate in d-Moll, aber auch altfranzösische Weisen von Jean-Philippe Rameau bis hin zu romantischen und neuzeitlichen Werken von James Hotchkiss Rogers, Philip Glass (Mad Rush) und Flor Peeters (Toccata aus der Suite Modale). Das Publikum kann bei einer freien Improvisation mitgestalten Das Publikum ist zudem eingeladen, bei einer freien Improvisation mitgestaltend zu wirken und dem Organisten Themen vorzuschlagen, die dann aus dem Stegreif in dem musizierten Stück verwendet werden. Tickets für dieses Münsterkonzert können unter www.muensterkonzerte-diessen.de reserviert werden. Die Platzwahl im Marienmünster ist frei. Spontane Konzertbesucher erhalten auch noch Tickets an der Tageskasse (geöffnet ab 11 Uhr, Eingang Marienmünster). Beginn des rund einstündigen Konzerts ist um 11.30 Uhr. (AZ) Lesen Sie dazu auch Ammersee Plus Zwei junge Wells im Marienmünster in Dießen

