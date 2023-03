Das Strandhotel in Dießen soll erweitert werden

Plus Seit zwei Jahren hat das Strandhotel in Dießen neue Besitzer. Nach kleineren Veränderungen planen sie nun eine Erweiterung. Wie sich der Gemeinderat dazu stellt.

Um eine mögliche Vergrößerung des Strandhotels ist es in der jüngsten Sitzung des Dießener Gemeinderats gegangen. Die Betreiber wollen das in den 1960er-Jahren errichtete zweistöckige Gebäude um eine Etage aufstocken. Dafür müsste jedoch der Bebauungsplan geändert werden.

Die große Mehrheit des Gemeinderats zeigte sich gegenüber den Erweiterungsplänen von Gemeinderat Johann Rieß ( Freie Wähler) und seinem im Strandhotel beteiligten Geschäftspartner aufgeschlossen. Mit 20:2 Stimmen befürwortete das Gremium es grundsätzlich, den Bebauungsplan zu ändern.