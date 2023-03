Das zweite Dießener Praxiskonzert geht über die Bühne, das nächste folgt

Das zweite Praxiskonzert von Sanna Müller in ihren ehemaligen Praxisräumen in Dießen ist vorbei. Das Duo Klangzeit begeistert sein Publikum. Bald folgt noch ein drittes Konzert.

"Sous le Ciel de Dießen" (anstelle von Paris) hätte wunderbar als Titel des zweiten Praxiskonzerts von Sanna Müller gepasst. Denn spätestens mit diesem wunderschönen Lied von Édith Piaf spielte sich das Duo Klangzeit an diesem Abend in die Herzen seiner Zuhörerinnen und Zuhörer. Die meisten von ihnen lauschten den feinen, teilweise fast schon schwerelos klingenden Akkordeon- und Violinklängen von Johann Zeller und Marie-Josefin Melchior mit geschlossenen Augen.

Sie genossen die weltmusikalische Frischluft, wie das Duo sein Programm nennt, in vollen Zügen. Doch wer meint, die zwei MusikerInnen beherrschen alleine diese zwei Instrumente, hat weit gefehlt. Gitarre, Trompete und Gesang waren instrumental ebenfalls mit von der Partie. In die Tiefe ging es dann noch im wahrsten Sinne des Wortes mit Finnis fünfsaitiger E-Bratsche, die sie voller Stolz auspackte und zu einer Eigenkomposition von Hansi stolz spielte.

Romantisch, lustig und frech

Warum stolz? Normalerweise haben klassische Streichinstrumente nur vier Saiten, die besondere E-Bratsche jedoch eine weitere tiefe F-Saite. Nicht nur romantisch, sondern auch lustig und frech ging es am Sonntagnachmittag in der Mühlstraße 4 zur Sache. "Ein VW Lupo ist aufgrund der momentanen Sponsorenlage beim Titelraten leider nicht der Hauptgewinn", so Marie-Josefin Melchior, jedoch wurde der Zuhörer, der als erster den Filmmusiktitel "Spiel mir das Lied vom Tod" erraten hatte, mit der neuesten CD des Ensembles beschenkt. Es lohnt sich also zum nächsten Praxiskonzert zu kommen. Die nächste und letzte Möglichkeit, ein Praxiskonzert, zu besuchen ist am Sonntag, 12. März, ab 17 Uhr. Hier lädt die Physiotherapeutin Sanna Müller zum dritten und letzten Mal zur Kultur in ihre ehemaligen Praxisräume ein. Kiko Pedrozo (Harfe) und Regine Nosske (Violine) wollen ihr Publikum an diesem Abend mit "Südamerika meets Klassik" musikalisch aus dem kalten Deutschland entführen. Der Eintritt frei, Spenden sind erwünscht. (AZ)

