Dießen

Demo am Sonntag in Dießen soll nur der Anfang sein

Auch in Dießen soll (wie hier auf diesem Bild kürzlich in Friedberg) gegen Faschismus demonstriert werden.

Von Gerald Modlinger

Auch in Dießen wird am Sonntag gegen rechts demonstriert. Die "Freie Kunstanstalt" will damit einen Diskurs über die aktuellen politischen Herausforderungen beginnen.

Auch in Dießen soll am Sonntag, 4. Februar, ab 13 Uhr gegen rechts demonstriert werden. Aber es soll nicht nur ein Signal gegen, wie es heißt, "nationalistische Parolen" gesetzt werden. Vielmehr will der veranstaltende Verein "Freie Kunstanstalt" mit dieser Demonstration einen Rahmen für weitere Aktionen setzen, die sich mit Herausforderungen befassen, die mit Begriffen wie "Kriege, Corona und Krankenhäuser, Klimakrise, Kapitalismus, soziale Ungerechtigkeit, deutsche und internationale Politik" benannt werden. Konkret geplant wird bereits eine Demonstration für Sonntag, 11. Februar, in Utting. Zunächst aber geht es den Organisatoren von der Freien Kunstanstalt um die Dießener Illustratorin und Tätowiererin Stefanie Sanktjohanser darum, einen politischen Rahmen zu setzen, der "antifaschistisch" orientiert sei. Am Sonntag seien nun alle zu einer Demonstration eingeladen, die für folgende Haltung stehen: "Wir stellen uns gegen Rassismus und Antisemitismus sowie jede andere Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Wir stellen uns der Erneuerung und Verbreitung totalitärer Ideologien sowie der Verherrlichung des Nationalsozialismus entgegen." Nationalistische Parolen nicht nur von der AfD seien zu kurz gedacht und gaukelten falsche Lösungen für komplexe Zusammenhänge vor, heißt es in der Positionsbestimmung der Freien Kunstanstalt weiter. Wer die Dießener Demonstration unterstützt Viel mehr soll auf dieser Demonstration inhaltlich gar nicht hinzugefügt werden. Über die Begrüßung hinaus gehende Reden seien nicht vorgesehen, kündigt Sanktjohanser an, wegen musikalischer Beiträge sei sie im Gespräch. Anschließend soll gemeinsam vom Klosterhof vor dem Marienmünster zum Untermüllerplatz gegangen werden. Unterstützt werde die Veranstaltung unter anderem vom Senioren- und Jugendbeirat, Heimatverein und Bund Naturschutz. Wichtig ist ihr auch zu betonen, dass die Veranstaltung losgelöst von parteipolitischen Interessen sei. Die Veranstalter rechnen mit mindestens mehreren hundert Teilnehmenden. Wer nach dem Spaziergang durch Dießen noch nicht nach Hause gehen wolle, könne anschließend zum Skaterplatz beim MTV-Gelände kommen, wo Gelegenheit bestehe, ins Gespräch zu kommen. Was auf der Folge-Demo in Utting geplant ist Im Gespräch wollen die Vertreterinnen und Vertreter der "Freien Kunstanstalt" auch nach der sonntäglichen Demonstration bleiben - um eben die eingangs genannten gesellschaftlichen und politischen Fragen zu "bearbeiten", wie Sanktjohanser sagt. Konkret geplant werde bereits eine Veranstaltung am Sonntag, 11. Februar, ab 13 Uhr. Dabei solle es auch erklärt werden, für welche Inhalte die Bezeichnung "antifaschistisch" stehe. Im Folgenden werde man sich mit sozialer Ungleichheit und der Klimakrise auseinandersetzen., weitere Themen könnten die Pflege- und Wohnraumsituation am Ammersee sein, für die auch Lösungen gefunden werden müssten. Sanktjohanser fasst zusammen: "Jetzt müssen wir Demos gegen rechts machen, sonst können wir bald nicht mehr menschlich agieren, aber danach braucht es Demos für Lösungen." Lesen Sie dazu auch Ammersee Plus Demonstration in Dießen gegen Parkplatzausbau an Rotter Straße

