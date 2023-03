Den Dießener Frauenbund gibt es schon seit 1916

Bei der Jahresversammlung des Dießener Frauenbunds loben Pfarrer Josef Kirchensteiner und Bürgermeisterin Sandra Perzul das große Engagement der Mitgliedsfrauen.

Der Rückblick mit Berichten des Vorstands bei der Jahreshauptversammlung des katholischen Deutschen Frauenbund Zweigverein Dießen (KDFB-Dießen) vor rund 70 der 181 Mitgliedsfrauen gab Zeugnis davon, wie aktiv die Frauen 2022 waren.

Neben den Mitgliedsfrauen konnte Resi Gerum vom Vorstand Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul, den Leiter der Albert Teuto Bücherei Johannes Schindlbeck und den Hausherrn Pfarrer Josef Kirchensteiner begrüßen. Erfreut zeigte sich Kirchensteiner, dass so viele Frauen dem Frauenbund die Treue halten.

„Der Verein wächst sogar um sieben Frauen, im Gegensatz zur Kirchengemeinde, die schrumpft und schrumpft durch die vielen Kirchenaustritte“, so Pfarrer Kirchensteiner. Sehr engagiert waren am kürzlichen Weltgebetstag die Frauenbundmitglieder mit etwa 70 Teilnehmerinnen. Großartig sei der Zusammenhalt und das Miteinander und viel zu lachen gab es bei den fünf ausverkauften Faschingsaufführungen im Traidtcasten, lobte Pfarrer Josef Kirchensteiner. „Ein Lächeln“ im Frühling passe gut zum Frauenbund. Ein Gebet mit Anzünden von zwei Kerzen galt dem Gedenken der im vergangenen Jahr verstorbenen Mitgliedsfrauen.

Während der Frauenbund Dießen wächst, treten immer mehr Menschen aus der Kirchengemeinde Dießen aus

Im Jahresrückblick listete Resi Gerum Veranstaltungen, Tätigkeiten und Vorträge auf, die übers Jahr vom KDFB-Dießen organisiert und durchgeführt wurden. Darunter die Faschingsveranstaltungen, der monatliche Margots-Kaffeenachmittag oder das Oktoberfest im Traidtcasten.

Ausgebucht waren wie schon oft die angebotenen Tages- und Mehrtagesfahrten, zum Beispiel zu Pfarrer Kirchensteiners Heimatkirche nach Westerheim und Ottobeuren mit Kirchenführung in der Basilika sowie der dreitägige Ausflug nach Osttirol. Interessant war ein informativer Besuch der Bäckerei Kasprowicz in Pähl, im Dezember ging es zum Christkindlmarkt nach Dinkelsbühl.

Organisiert wurde ein Sommerfest mit Kindern und Eltern des Dettenschwanger Kindergartens als Gäste. Vertreten war der Frauenbund auch bei "D‘schwang strahlt" mit einem Waffelstand.

Stark engagiert sind die Frauenbund-Damen bei Veranstaltungen im kirchlichen und christlichen Bereich wie an „Mariä Himmelfahrt“ mit Fahnenabordnung am Festgottesdienst. Teilgenommen wurde am Kirchenzug und Festzug zum Trachtenfest des Heimat- und Trachtenverein Dießen-St. Georgen. Im vergangenen Jahr engagierte sich der Dießener Frauenbund zudem in sozialen Bereichen mit Spenden in Höhe von 2600 Euro.

Der Dießener Frauenbund engagiert sich auch in sozialen Bereichen

Treffsicher zeigten sich die Damen des Frauenbunds bei der Dorfmeisterschaft der Schützen in St. Georgen mit einem 1. Platz.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands und dem Bericht von Schatzmeisterin Petra Bischeltsrieder dankte Bürgermeisterin Sandra Perzul den Vorstands- und Mitgliedsfrauen des KDFB-Zweigverein Dießen für ihr Engagement. "Alles, was in den letzten über 100 Jahren von Frauen geschaffen wurde, die soziale Arbeit durch Veranstaltungen, auch für ältere Mitbürger und Mitbürgerinnen, sind Herzlichkeiten, die nicht verloren gehen dürfen", so Perzul.

Eigentlich wollte der Katholische Frauenbund Zweigverein Dießen heuer sein 100-jähriges Bestehen feiern. Doch nicht das Jahr 1923 mit Weihe der ersten Standarte, sondern das in jüngster Vergangenheit bei einer Wohnungsauflösung aufgefundene Protokollbuch mit Chronik zeigt, dass der Gründungstag des KDFB-Dießen der 10. Februar 1916 war. So wolle man 2026 das 110-jährige Bestehen feiern, hat die Frauenbund-Vorstandschaft beschlossen.