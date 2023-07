Dießen

Denis Lambers und eine besondere Art des Stadtradelns

Denis Lambers ais Ludenhausen fährt dreimal in der Woche mit Fahrrad und Bahn über Dießen an seinen Arbeitsplatz in München.

Plus Am Samstag endet die Aktion Stadtradeln. Die Dießener Koordinatorin Gabriele Übler hat jemand getroffen, der mit Fahrrad und Bahn von Ludenhausen nach München pendelt.

Von Gabriele Übler

Herr Lambers, als ich Sie das erste Mal in Ihrem Radler-Outfit am Dießener Bahnhof getroffen habe, war es Winter, kalt und nass und Sie erzählten mir auf meine Frage, dass Sie gerade aus Ludenhausen mit dem Rad hergefahren und auf dem Weg zur Arbeit seien. Wie viele Kilometer liegt Ihr Arbeitsplatz von Ihrem Wohnhaus entfernt?



Denis Lambers: Mit dem Auto wären es 74 Kilometer. Meine Firma liegt auch ganz nah an der A99, sodass ich mit dem Auto etwa eine Stunde einfach unterwegs wäre. Ich habe es aber eigentlich noch nie wirklich ausprobiert.

Aber stattdessen fahren Sie mit dem Rad von Ludenhausen nach Dießen und mit dem Zug weiter nach München?



Lambers: Ja, genau: von Ludenhausen nach Dießen zum Bahnhof sind es 13 Kilometer, dann fahre ich mit dem Zug nach Pasing und von dort geht es mit dem zweiten Rad zehn Kilometer bis zu meiner Arbeitsstätte.

