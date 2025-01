Der Aussichtsturm im Ammermoos bei Dießen ist wieder begehbar

Gut zwei Monate nach der überraschenden Sperrung ist der Aussichtsturm im Ammermoos südlich von Dießen jetzt wieder begehbar. Bei einem Ortstermin erläuterte jetzt Bürgermeisterin Sandra Perzul, was in den vergangenen Wochen getan wurde, um den Steg und die Aussichtsplattform wieder in einen stabilen Zustand zu versetzen.

Als die Sperrung im November verkündet wurde, hörte sich die amtliche Verlautbarung so an, dass der Turm möglicherweise längere Zeit geschlossen und die Erneuerung der teilweise morsch gewordenen Holzkonstruktion einen größeren bürokratischen und praktischen Aufwand erfordern würde. Nun lief doch alles etwas unkomplizierter ab, wie auch vor Ort zu sehen ist. Ohne wie zunächst befürchtet ein Wasserrechtsverfahren durchführen zu müssen, konnte das Bauwerk an einigen Stellen saniert werden. Die Zahl der von der Holzhauser Zimmerei Papperger ausgetauschten morschen vier Meter tief im Moor steckenden Säulen, Lager- und Zangenhölzer, die den Steg und den Turm tragen, ist überschaubar geblieben. Dennoch erforderte der Austausch einige Arbeitszeit. Zwei Wochen seien die Zimmerer damit beschäftigt gewesen, berichtete Jakob Papperger. Die Kosten für die Sanierung beliefen sich auf rund 14.000 Euro.

Der Aussichtsturm bei Dießen war 2010 errichtet worden

Bezahlt werden müssen diese vom Markt Dießen. Zwar wurden Steg und Turm 2010 vom Landkreis unter Verwendung von Zuschüssen mit einem Kostenaufwand von 140.000 Euro errichtet, der künftige Unterhalt jedoch der Kommune übertragen. Dort war man im Herbst einigermaßen überrascht, dass die eigentlich als sehr haltbar geltenden Eichen- und Lärchenhölzer, aus denen Steg und Aussichtsplatz gebaut wurden, schon nach 14 Jahren Schäden aufwiesen, die die Standfestigkeit des Bauwerks beeinträchtigen.

Erklärt wird der schnelle Alterungsprozess damit, dass ein Steg durch das Moos stärker Nässe und Feuchtigkeit ausgesetzt ist, als ein Steg im Wasser. Insbesondere wegen des hochstehenden Schilfs trockne das Holz im Moos schlechter ab als über einer Wasserfläche, erklärte dazu Bürgermeisterin Sandra Perzul. Um die Haltbarkeit des Stegholzes zu verlängern, hoffe sie nun, die Erlaubnis zu bekommen, das Schilf im Bereich von Steg und Turm zweimal jährlich zu mähen, sagte Perzul. Momentan ist das Schilf gemäht, aber an vielen Hölzern ist der Einfluss der Feuchtigkeit in Form von morschen Stellen und Moosbewuchs zu erkennen.

Vom Aussichtsturm aus kann man die Fischadler beobachten

Der Aussichtsturm ist auch ein wichtiges Element zur Besucherlenkung im Ramsar-Schutzgebiet Ammersee. Im Verlandungsgebiet südlich von Dießen bestehen weitreichende Betretungsverbote. Doch über den rund 170 Meter langen Bohlenweg und einen Aufstieg in den zweigeschossigen Aussichtsturm kann man sich unweit vom Ammerseeufer einen Überblick von dieser Naturlandschaft verschaffen.

Wichtig war der Aussichtsturm übrigens im vergangenen Jahr auch, um den Fortgang der Fischadler-Brut an der Alten Ammer zu beobachten, wie Ramsar-Gebietsbetreuerin Jana Jokisch anmerkte. Sie ist schon gespannt, ob das Fischadler-Paar, das die kalte Jahreszeit in südlicheren Gefilden verbringt, wieder zu seinem Horst am Ammersee zurückkehrt und hier erneut brütet. Anfang bis Mitte März sei der wahrscheinliche Rückkehrzeitraum. Die zwei Jungtiere werden dagegen im Süden heranwachsen und möglicherweise erst dann, wenn sie in drei Jahren erwachsen sind, in ihre Ammersee-Heimat zurückkommen.