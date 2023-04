Der Dießener Maibaum ist jetzt fünf Meter kürzer

Einen eher ungewöhnlichen Einsatz hat die Dießener Feuerwehr mit ihrer Drehleiter: Der Dießener Maibaum von 2021 wird in luftiger Höhe um fünf Meter gekürzt.

Nachdem ein erster Versuch vor einer Woche, den Dießener Maibaum zu kürzen, aufgrund des böigen Windes abgebrochen werden musste, konnte die Aktion am Freitagabend von der Dießener Feuerwehr und dem Dießener Heimat- und Trachtenverein erfolgreich abgeschlossen werden. Der Hahn an der Spitze des Baumes dreht sich jetzt in einer Höhe von 28 Metern.

2025 soll ein neuer Maibaum aufgestellt werden

In luftiger Höhe wurde die weiß-blaue Stange gekürzt. Grund für die Aktion war, dass ein Gutachter bei der jährlichen Überprüfung festgestellt hatte, dass das Holz im oberen Bereich Risse aufweist und damit der Maibaum eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstelle.

Fünf Meter kürzer als ursprünglich ist der Dießener Maibaum jetzt. Grund waren Risse im oberen Teil der weiß-blauen Stange. Foto: Andreas Huber

Denn bei heftigem Wind, wie er in den vergangenen Tagen des Öfteren auch durch die Marktgemeinde wehte, könnten Holzteile herunterfallen. Frisch gekürzt und wieder mit dem Hahn gekürt, kann der 2021 aufgestellte Maibaum (damals maß er stolze 33 Meter) jetzt stehen bleiben. Ein neuer Maibaum soll in Dießen im Übrigen dann 2025 errichtet werden.

