Der Dießener Maibaum muss gekürzt werden

Am Dießener Maibaum rückt die Feuerwehr an. Das Brauchtumssymbol soll abgeschnitten werden. Doch die Aktion wird abgebrochen.

Am Maibaum war die Dießener Feuerwehr am Samstag im Einsatz. Gerufen wurde die Feuerwehr vom Dießener Heimat- und Trachtenverein. Doch was eigentlich geplant war, konnte aufgrund des stürmischen Winds nicht erledigt werden.

Am Samstagvormittag wurde am Maibaum die Feuerwehr-Drehleiter ausgefahren. In luftiger Höhe sollte das weiß-blaue Stangerl gekürzt werden, berichtet Andreas Huber, der Vorstand des Trachtenvereins. Anlass dafür seien die Feststellungen eines Gutachters gewesen, der den Maibaum jährlich überprüft und dabei einen kleinen Riss festgestellt habe. Die Windangriffsfläche sei zu stark, deshalb sollte der 2021 aufgestellte 33 Meter hohe Maibaum in kleinen Stücken um fünf Meter gekürzt werden, erklärt Huber dazu.

Der Dießener Maibaum muss aus Sicherheitsgründen um fünf Meter gekürzt werden. Die am Samstag geplante Sicherheitsmaßnahme wurde jedoch wegen des starken Windes abgebrochen. Foto: Heinz Sattler

Doch bei dem böigen Wind habe man die Aktion abgebrochen. In den nächsten Tagen solle ein neuer Versuch unternommen werden. Bis 2024 soll der Maibaum noch den Platz zwischen Mühlstraße und Fischerei schmücken, dann soll er laut Huber umgelegt werden. 2025 sei dann geplant, einen neuen Maibaum aufzustellen. (ger)