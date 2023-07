Dießen

06:01 Uhr

Demente Frau seit 2021 vermisst: Wer trägt im Fall Resch die Verantwortung?

Die seit März 2021 vermisste Waltraud Resch in ihrem Haus in Peißenberg bevor sie nach Dießen in den Awo-Seniorenwohnpark umzog.

Plus Im März 2021 verschwindet eine demenzkranke Frau aus dem Awo-Seniorenwohnpark in Dießen. Bis heute bleiben trotz der Intervention eines Rechtsanswalts viele Fragen offen.

Es war die Zeit von Abstandsregeln, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen und weitgehender Schließungen des Handels und der Gastronomie, als am Ende des ersten Corona-Winters am 6. März 2021 in Dießen eine 74-jährige Frau verschwand: Die demenzkranke Waltraud Resch, die seit 1. Februar im Seniorenwohnpark der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Dießen untergebracht war, wollte möglicherweise wieder nach Hause in ihrem bisherigen Wohnort Peißenberg, als sie das Heim verließ. Bis heute ist das Schicksal der Seniorin unbekannt. Daran konnten auch die Aufklärungsbemühungen des Landsberger Rechtsanwalts Joachim Feller im Auftrag der Schwester der Vermissten, Edith Church, nichts ändern.

Die in England lebende Schwester beauftragte schon wenige Tage nachdem Waltraud Resch verschwunden war, den Anwalt Joachim Feller. Zunächst ging es noch um Möglichkeiten, die Suche nach der abgängigen Seniorin zu intensivieren, sehr bald war aber die Hoffnung geschwunden, sie noch lebend zu finden und der Blick wurde darauf gerichtet, die Umstände ihres Verschwindens aufzuklären.

