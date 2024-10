Der Freundeskreis Ammersee-Windermere richtet sich für die Zukunft neu aus

Eine Städtepartnerschaft mit einer Stadt in Großbritannien am Leben zu erhalten, ist seit dem Brexit zunehmend schwieriger geworden. Das musste auch der Freundeskreis Ammersee-Windermere (FAW) in den vergangenen Jahren erfahren. Hinzu kommt ein Generationswechsel: Viele langjährige Mitglieder sind nicht mehr dabei. Die neue Vorsitzende, die studierte Bauingenieurin und Projektmanagerin Anni Sander, gehört allerdings einer deutlich jüngeren Generation an. Sie möchte sich nun mit den 65 Mitgliedern des Vereins auf die Suche nach neuen Inhalten machen.

